طريقة إعداد وتحضير سلطة السبانخ مع الذرة والأفوكادو

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة السبانخ مع الذرة والأفوكادو

- الذرة : 2 كوب (معلبة / مغسولة ومصفاة)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- الأفوكادو : 1 حبة (مقشر ومقطع شرائح)

- خل البلسمك : ملعقة كبيرة

- السبانخ : 3 اكواب (مفروم خشن)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة طريقة تحضير سلطة السبانخ مع الذرة والأفوكادو 1. سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة. 2. أضيفي السبانخ وقلبي لمدة 3 دقائق حتى يذبل ثم ارفعيه وضعيه في طبق حتى بيرد. 3. أضيفي الأفوكادو والذرة للسبانخ. Advertisements 4. اخلطي خل البسلمك مع الملح ووزعي المزيج فوق السبانخ والذرة الأفوكادو وقلبي وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة. قد يهمك ايضاً: طريقة تحضير فطيرة الدجاج والسبانخ طريقة إعداد وتحضير بيتزا السبانخ والجبن

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