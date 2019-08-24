طريقة إعداد وتحضير دجاج تركي بالفرن

القاهرة - لايف ستايل

مقادير دجاج تركي بالفرن

- الدجاج : دجاجة (مقطعة ومنظفة)

- لبن زبادي : كوب

- عصير الليمون : ربع كوب

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الكاتشاب : 2 ملعقة كبيرة

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

- الثوم : 4 فصوص (مهروس)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة طريقة تحضير دجاج تركي بالفرن اخلطي الزيت وعصير الليمون واللبن الزبادي في طبق.

أضيفي الملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم المهروس والكاتشاب ومعجون الطماطم واخلطي المزيج جيداً.

أضيفي الدجاج المنظف واخلطي جيداً ثم غطي الوعاء واتركيه ليلة كاملة في الثلاجة.

في اليوم التالي ازيلي الدجاج من الثلاجة وضعيه في طبق الفرن وأدخليه للفرن على حرارة 220 لمدة 20 دقيقة.

خففي حرارة الفرن لـ 190 واتركي الدجاج لمدة 40 دقيقة على الأقل حتى ينضج الدجاج.

حمري وجه الدجاج وقدميه ساخناً إلى جانب البرغل أو الأرز أو السلطة حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كرات الدجاج بالبرتقالا طريقة إعداد وتحضير كرات الدجاج على الطريقة الصينية دايت

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