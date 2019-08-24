طريقة إعداد وتحضير سلطة السبانخ بالفراولة والزيتون

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة السبانخ بالفراولة والزيتون

- السبانخ : 3 اكواب (بيبي أو مفروم خشن)

- الزيتون : نصف كوب (زيتون كالاماتا / مفروم)

- الفراولة : كوب (مفرومة شرائح)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- دبس الرمان : ملعقة صغيرة طريقة تحضير سلطة السبانخ بالفراولة والزيتون 1. اخلطي السبانخ مع الزيتون والفراولة في وعاء. 2. اخلطي عصير الليمون مع الملح ودبس الرمان في طبق. Advertisements 3. صبي خليط عصير الليمون فوق السلطة وقلبي وقدميها. قد يهمك ايضاً: طريقة تحضير فطيرة الدجاج والسبانخ طريقة إعداد وتحضير بيتزا السبانخ والجبن

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