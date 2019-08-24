طريقة إعداد وتحضير تتبلية دجاج تركي

القاهرة - لايف ستايل

مقادير تتبلية دجاج تركي

- لبن زبادي : كوب

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الكاتشاب : 2 ملعقة كبيرة

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- الثوم : 4 فصوص (مهروس ناعم)

- ملح : ملعقة كبيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة ونصف

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الدجاج : دجاجة (منظفة ومقطعة) طريقة تحضير تتبلية دجاج تركي اخلطي اللبن الزبادي والثوم والزيت وعصير الليمون ومعجون الطماطم والملح في الخلاط الكهربائي حتى يصبح المزيج ناعماً.

أضيفي الملح والكمون والبابريكا والفلفل الأسود والكاتشاب وامزجي المكونات حتى تصبح مثل الصوص.

وزعي الخليط فوق الدجاج جيداً وافركيه وانقعي الدجاج بالخليط لمدة 4 ساعات على الأقل.

اشوي الدجاج على الفحم أو بالفرن بالطريقة المفضلة حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كرات الدجاج بالبرتقالا طريقة إعداد وتحضير كرات الدجاج على الطريقة الصينية دايت

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