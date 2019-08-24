طريقة إعداد وتحضير الكفتة التركية بالفرن

القاهرة - لايف ستايل

مقادير الكفتة التركية بالفرن

- بقسماط : كوب (كعك مطحون)

- لحم مفروم : 500 غراماً

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة

- نعناع ناشف : ملعقة صغيرة

- الثوم : فصّان (مهروس ناعم جداً)

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم ناعم)

- البيض : 1 حبة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة طريقة تحضير الكفتة التركية بالفرن 1. اخلطي اللحم المفروم مع البيضة بواسطة محضرة الطعام حتى تمتزج جيداً. 2. أضيفي البهارات المشكلة والكمون والبقدونس والثوم واهرسي الخليط. 3. ضعي خليط اللحم في طبق وأضيفي البقسماط والملح والفلفل والنعنع المجفف وامزجي حتى تتجانس المكونات. 4. اصنعي كرات متوسطة الحجم ورصيها قليلاً باليد. Advertisements 5. ادهني طبق الفرن بالزيت وضعي اللحم فيها وأدخليها للفرن على حرارة 180 - 190 درجة مع التقليب من وقت لآخر حتى ينضج اللحم ويتحمر. 6. قدميه ساخناً إلى جانب البطاطس المقلية أو السلطة حسب الرغبة. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير معجون الفلفل الحار بالثوم طريقة إعداد الروبيان المقلي بالصويا والثوم

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