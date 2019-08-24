أفكار لوجبات مدرسية متكاملة وصحية لطفلك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أغسطس 2019 05:25 مساءً - إن اختيار وجبات متكاملة للطفل، تجعله في صحة جيدة، كونه يتناول غذاءً سليماً، إذ يرفع ذلك من نسبة مقاومته الأمراض، والفيروسات التي قد يصاب بها نتيجة العدوى الموسمية.

الدكتورة لينا نهرا، اختصاصية طب الأطفال، تكشف لكِ أفضل وجبات الأطفال الصحية، وكيفية جعل وجبة إفطار طفلكِ متكاملة: فائدة الوجبة المتكاملة للأطفال تزيد قوة الطفل، وتجعله قادراً على تحمُّل اليوم الدراسي.

القدرة على الاستيعاب والتأقلم الدراسي، فالجوع ييمنع الطفل من التركيز جسم الطفل بعد النوم يحتاج إلى عديد من العناصر الغذائية، خاصة السكر الطبيعي، لذا لابد من التكامل في وجبة إفطاره.

الإفطار وجبة مهمة للطفل، فهي تحافظ على نشاطه طوال النهار.

التوازن الجسماني الذي تحققه وجبة الإفطار أهم من التوازن الذي يتحقق من الغداء والعشاء. أفكار لوجبات الأطفال: Advertisements التكامل الغذائي: يجب أن تحتوي حقيبة طفلك على كافة العناصر الغذائية مع مراعاة الحصة المسموح له بتناولها خلال اليوم من الدهون والسكريات والكربوهيدرات والنشويات وبقية العناصر الغذائية المتسلسلة في الهرم الغذائي الخاص بالأطفال.

الاختيار والمشورة: دعيه يختار وجباته ليشعر بالمسؤولية ويتناولها بالكامل، فهذا يشجعه على تناول الطعام بشكل دائم حتى وإن كانت الوجبة تحتوي على أطعمة لا يحبها كثيراً. القطع الصغيرة: احرصي على أن تختاري في وجبة طفلك الفواكه والخضراوات الصغيرة التي يسهل عليه تناولها، مثل العنب، والفراولة، والطماطم الكرزية، وحبات الخيار صغيرة الحجم، هذا إضافة إلى الشمام والتفاح والإجاص بتقطيعها على شكل مربعات صغيرة تسهل عليه أكلها. النشويات والخبز: لا داعي لأن يتناول الخبز باستمرار. يمكنك مثلاً أن تضعي له طبقاً صغيراً من المعكرونة، أو الأرز مع قليل من الخبز، فالتنوع في النشويات يكسب الجسم مرونة في عملية امتصاص الغذاء والاستفادة منه.

الألوان المشجعة: حاولي استخدام الفراولة والتوت والكرز، أو يمكنك تزيين الوجبة نفسها بأشكال متعددة مثل الوجوه الضاحكة، أو صنع شطيرة بالأحرف التي يتكون منها اسم طفلك، كما يمكنك جعل طفلك يقوم بنفسه بإعداد شطيرته، أو وضع الفواكه التي يرغب في تناولها عليها حتى يشعر بالحماس ويأكل وجبته كلها. النكهات المختلفة: عند قيامك بوضع شطيرة لطفلك اختاري تلك التي تحتوي على كمية جيدة من الألياف لتأخذ وقتاً أطول في عملية الهضم، ما يساعد على عدم شعوره بالجوع في وقت قصير، إضافة إلى التنويع في اختيار ما يرغب في تناوله، مثل إعداد شطيرة بالمربى، أو شطيرة باللبنة، أو شطيرة التفاح، والتركيز على النكهة التي يحبها طفلك، ويتناولها باستمرار. أفكار جديدة: يمكنك إعداد "برجر" صحي في المنزل، ومناسب لتناوله في المدرسة بإضافة قليل من الصلصات التي يحبها طفلك، وشرائح البطاطس المشوية ليشعر بأن وجبة طعامه مميزة، ويمكنك فعل ذلك بشكل أسبوعي وليس كل يوم لكيلا يمل طفلك منها، واستخدام هذه الوجبة كأسلوب للتشجيع والتحفيز.

التنوع المستمر في وجبة طفلك، سيجعله يتناول الطعام كاملاً، ولا يمل منه. مثلاً يمكنك وضع الزبادي الملون والمنكَّه لطفلك، أو وضع بعض المشروبات الطبيعية، ومن المفضل أن تطلبي مساعدته في إعدادها.



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