أهم تطبيقات العودة إلى المدارس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أغسطس 2019 05:25 مساءً - حولت العديد من التطبيقات التعليمية والتربوية العملية الدراسية من عملية تقليدية مملة ورتيبة إلى عملية تفاعلية وتحوي الكثير من المتعة، لذا نستعرض بعض التطبيقات التي تؤثر في أداء كافة الأطراف التعليمية بشكل ناجح.

نفهم "Nafham"

يوفر التطبيق شرح مناهج المواد الدراسية للعديد من الدول العربية مثل السعودية، مصر، الجزائر، سوريا والكويت، منذ المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية، وذلك من خلال مقاطع الفيديو بأسلوب مبسط ومشوق، يغني الآباء والأمهات عن الاستعانة بالدروس الخصوصية.

ويتميز التطبيق بأنّه يمتلك واجهة وتصميم بسيط، كذلك فهو يتوفر عبر كلاً من أنظمة الأندرويد وأنظمة "IOS".

"Edu Step Up"

يهدف هذا التطبيق إلى خدمة جميع أطراف العملية التعليمية من معلمين وطلاب وأولياء الأمور وحتى طاقم الموظفين الإداريين والمرافق التعليمية من مكتبة ومركبة التنقل والمخازن، حيث يوفر نظام لإدارة المدرسة بشكل ذكي.

أبرز مميزاته هو إمكانية مراقبة الطلاب من أي مكان، كما أنّه يوفر لأولياء الأمور متابعة جهد الطلاب ودرجاتهم من غير الزيارات للمدرسة، وتتيح ميزة التحكم في التطبيق، توفير الوقت فيما يتعلق برصد الدرجات من قبل المعلمين والمصححين، كذلك يُمكن للجهة الإدارية متابعة مركبات التنقل والتحكم بخط سيرها.

يتوفر التطبيق عبر كلاً من أنظمة الأندرويد وIOS.

"Periodic Table"

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بلا شك لن ينسى طلاب الأجيال القديمة الملصق الكبير الذي يحتوي على الجدول الدوري والذي يحثنا المعلم في حصة العلوم على فهمه بشكل دقيق، في عصرنا الرقمي اليوم بات متوفراً عبر الهواتف الذكية.

يوفر هذا التطبيق خريطة الجدول الدوري بشكل تفاعلي مجاني، حيث يقدم شرحاً مفصلاً بالكامل للمواد التي يتضمنها، بالإضافة إلى إمكانية مشاهدة تغير حالة المواد بتغير الحرارة والتعرف إلى العناصر المكتشفة وغير المكتشفة بحسب التاريخ، مع إرفاق مقاطع صوتية ومقاطع فيديو تجعل عملية تعلم الكيمياء أمراً ممتعاً وسهلاً.

التطبيق متوفر على الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد والأجهزة التي تعمل بنظام IOS.

"Photomath"

تطبيق مجاني يجعل تعلم مادة الرياضيات أسهل، حيث يُتيح للطالب الإشارة إلى أحد المسائل التي يريد فهمها من خلال كاميرات الهاتف إلى الورقة المكتوبة بخط اليد، فيوفر التطبيق الإجابة في عمليات مفصلة خطوة بخطوة وكيفية الوصول إلى الحل، وبفضل هذه الميزة، يتيح التطبيق أيضاً إنشاء عدد لا يحصى من الحلول لأي مسألة من المسائل الرياضية سواءً كانت عملية حسابية بسيطة أو المعادلات أو حتى التفاضل والتكامل وعلم المثلثات.

يتوفر التطبيق عبر نظامي الأندرويد وIOS.

"Google Classroom"

من المعروف أنّ شركة جوجل هي الرائدة في عالم الشبكة العنكبوتية، إلا أنّها مؤخراً، أصدرت العديد من التطبيقات التي تُساهم في تحسين الكثير من العمليات اليومية، منها هذا التطبيق الذي يساعد كلاً من الطلاب والمعلمين، حيث يوفر لكلا الطرفين تجربة مميزة لليوم الدراسي والأنشطة المتعلقة به، فهو يساعد للمعلمين في عملية إنشاء الفروض الدراسية وتنظيمها بسرعة، وتقديم الملاحظات بطريقة فعّالة، والإعلان عما هو جديد، وطرح الأسئلة على الطلاب وتحسين مستوى التواصل داخل الفصل، ومن خلال كاميرا الهاتف يستطيع المعلم التقاط الصور وإرفاقها مباشرة في الواجبات اليومية، كما يُمكنه إرفاق ملفات"PDF"، وصفحات الشبكة العنكبوتية والملفات من التطبيقات الأخرى أياً كان حجمها باستخدام "Google drive"، كما يتيح حفظ الملفات ومشاركتها بين الطلاب والمعلمين وإمكانية عمل أرشيف للمهام والواجبات.

يستطيع الجميع تحميل التطبيق عبر أجهزة الأندرويد أو الآيفون والآيباد.