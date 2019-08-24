عوامل تُدر لبن الصدر.. 8 أسئلة و8 أجوبة!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أغسطس 2019 05:25 مساءً - لاشك أن في استطاعة كل أم الإرضاع بالثدي؛ فالألبان الصناعية اختراع حديث لم يتجاوز عشرات السنين، ولا شك أن أجدادنا جميعاً قد رضعوا لبن الثدي الذي يقدمه الله هدية للطفل، للتعرف على مزايا هذا اللبن ومشاكله التي تواجه الأم يجيب استشاري طب الأطفال إبراهيم شكري.

مزايا لبن الصدر

ذو تركيب مثالي يسهل هضمه في معدة الطفل، ينزل بمقدار يتزايد تدريجياً مع عمر الطفل، معقم وفي درجة حرارة مناسبة، يعفي الأم من هم تحضير الرضعات وتعقيم وغلى البزازات، يحتوي في أيامه الأولى- السرسوب- على أجسام مضادة تساهم في مقاومة الرضيع للأمراض.

وسائل إدرار لبن الثدي

تمتع الأم بالراحة والصحة الجيدة والغذاء المتوازن، مع نية خالصة للإرضاع لا يشوبها خوف من سمنة أو تشوه ثدي، كما أن هدوء البال والاطمئنان إلى أن نزول اللبن هو حقيقة سوف تحدث..يُزيل الكثير من التوتر، إضافة إلى امتصاص الرضيع لثدي أمه من دون مواعيد..كلما شعرت الأم برغبة ابنها في الرضاعة.

ماذا أفعل إذا نقص لبن الثدي فجأة؟

إفراز اللبن جزء من وظائف جسمك التي تتأثر لأي تعب مفاجئ أو توتر عصبي بسيط؛ فيقل إفراز اللبن ويجوع الرضيع ويبكي فتتوترين أكثر ويقل اللبن بالتالي، هنا لابد من إرضاعه رضعة مكملة من اللبن الصناعي مؤقتاً حتى يقل التوتر ونعالج سبب نقص إفراز الثدي.

ماذا أفعل إذا آلمتني الحلمة وتشققت؟

قبل الولادة قومي بتدريبات للحلمة بشدها ودعكها 40 مرة مثلاً 4 مرات يومياً، لا تطيلي فترات الرضاعة واجعليها تدريجية في الزيادة حتى تصل لـ10 دقائق من كل ثدي، تأكدي من أن كل الحلمة في فم الطفل وليست جزءاً منها فقط، حين تنتهي الرضعة لا تسحبي الحلمة من فم الرضيع.. وابعدي فكيه عن بعضهما بإصبعك حتى يتركها بدون شد

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علاج التشقق، وماذا عن الحلمة الغائرة؟

عرضي الحلمة للهواء بدلاً من تغطيتها بعد كل رضعة، استعملي كريماً يساعد على التئام الجروح، وقد يفيد اللجوء إلى الحلمة الصناعية وإذا ظهر احمرار في الثدي فاستشيري الطبيب المولد.

علاج الحلمة الغائرة يبدأ في أثناء الشهور الأخيرة من الحمل، تقوم الأم بشدها مدداً تتراوح بين5-10 دقائق 3 مرات يومياً، وبعد الولادة قومي بهذه التمارين، بالإضافة إلى أن امتصاص الرضيع يُحسن وضع الحلمتين.

هل يمكن تغذية الرضيع بالثدي واللبن الصناعي معاً؟

طبعاً وإلا ماذا تفعل الزوجة العاملة! فهي ترضعه من الثدي قبل نزولها للعمل، ثم تترك للجدة مهمة إرضاعه رضعة أو اثنتين صناعيتين حتى عودتها، ولا مانع هنا أن تفرغ الأم بعضاً من لبن ثديها إذا سبب لها تجمع اللبن ألماً.

حتى متى أستمر في رضعات المساء؟

في أول شهر يرضع حتى الثانية عشرة مساءً على الأقل، وإن استيقظ في الفجر باكياً فقدمي له لبن الثدي، ولكن بعد أول أو ثاني شهر على الأكثر يستغنى عن هذه الرضعة، وأحياناً يستمر في الرضاعة حتى منتصف الليل حتى رابع شهر.

كيف أتأكد من أن لبن الثدي كافٍ لطفلي؟

الطفل الشبعان يهدأ بعد الرضاعة وينام مرتاحاً مستقراً، بزيادة وزنه زيادة طبيعية؛ ثلاثة أرباع كيلو شهرياً في أول 4 شهور، نصف كيلو شهرياً في ثاني 4 شهور، ربع كيلو شهرياً في ثالث 4 شهور من عمره، وبإخراجه برازاً كافيا 2- 6 مرات يومياً.