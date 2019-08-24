ألعاب الأطفال بحسب فئاتهم العمرية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أغسطس 2019 05:25 مساءً - كلما ساعدنا على تربية أطفال أكثر نضجاً وثقة بالنفس وساعدنا في تنمية مهاراتهم العقلية وقدرتهم على التفكير الإبداعي.

المستشارة التربوية والمدربة الأسرية ليلى طيبة، تطلعنا على أهمية اللعب للطفل وماهي الألعاب التي يحتاجها بحسب عمره وذلك وفقاً لتطور قدراتهم واحتياجاتهم.

-الأطفال من صفر إلى سنتين

أفضل الألعاب المناسبة للطفل الرضيع: الألعاب الطرية، والتي تصدر أصواتاً موسيقية وتثير حواسهم مثل: ألعاب بألوان مختلفة وملمس مختلف وأشكال مختلفة، ألعاب الشخشيخة، ألعاب المطاطية البسيطة، الألعاب التي تحوي على مرأة، فالأطفال في هذه المرحلة يحبون مشاهدة أنفسهم.

أما بالنسبة للأطفال حديثي الولادة من صفر إلى ستة أشهر فلهم الألعاب التي تعلق على السرير وتصدر أصوات وحركة لأنها تثير انتباههم فالألعاب التي تحوي ألوان وأصوات، الألعاب التي تساعد الأطفال على الحبو مهمة في هذه السن.

- ألعاب أطفال من السنة إلى سنتين

يفضل الطفل في هذه المرحلة عموماً الألعاب ذات الحجم الكبير نسبياً مثل: ألعاب الفك والتركيب، ألعاب الماء وألعاب الرمل، ألعاب الدفع والجر مثل السيارات والقطارات، الكور البلاستيكية، الأحاجي الكبيرة القطع، الكتب الطرية، الحيوانات البلاستيكية. المكعبات البلاستيكية الكبيرة، الألعاب الموسيقية. الدمى بأنواعها، الألعاب التي تشجع اللعب الدرامي مثل: ألعاب أدوات المنزل والحيوانات البلاستكية ويميل الأطفال في هذه المرحلة العمرية إلى تقليد أدوار الكبار وتقمص الأدوار.

- الأطفال من سن 3-6

- المكعبات الخشبية بأنواعها: وتعد أحد أفضل أنواع الألعاب لهذه المرحلة العمرية فهي تلبي جميع نواحي النمو سواء النمو العقلي مثل تطابق الأشكال في البناء والتجميع والتصنيف كما تشجع على اللعب بطرق مختلفة مما ينمي الابتكارية عند الأطفال، واللعب بالمكعبات غير محدد يلعب الطفل بطرق مختلفة، وأيضا تنمي التآزر ما بين العين واليد والتحكم في عضلاته، وتنمي المهارات اللغوية و معرفة مسميات القطع وأنواع البناء، و تلبي أيضاً المهارات الاجتماعية والانفعالية واللعب مع الأخوة والأقران والشعور بالنجاح والانجاز .

- ألعاب التمثيل مثل الملابس المختلفة وملابس الشخصيات والأقنعة والقبعات وكل ماله صلة بألعاب التمثيل والخيال." اللعب الدرامي" يساعد الأطفال على فهم مشاعرهم والتعامل معها.

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- الأحاجي الأنواع المختلفة منها كالخشبية والكرتونية وتتنوع عدد القطع وحجمها حسب المرحلة العمرية. والأحاجي من الألعاب المهمة لتنمية مهارة حل المشكلات، التركيز وتنمية العضلات الدقيقة.

- الألعاب الجماعية: مثل ألعاب الدومينو، بطاقات التطابق، ألعاب التصنيف وجميع الألعاب التي تشجع اللعب التعاوني.

- ألعاب اللضم والخياطة مثل "لضم الخرز الكبير أو الصغير " حسب المرحلة العمرية " الخياطة على أشكال مثقبة.

- ألعاب الفك والتركيب مثل الليجو والألعاب البلاستكية التي تركب مع بعض.

- ألعاب البرم والتدوير مثل البراغي والدوائر.

- الألعاب الحسابية بأنواعها حسب المرحلة العمرية.

- ألعاب التطابق والتسلسل.