550 مليون يورو "إضافية" من أوروبا لمكافحة 3 أمراض

تعهَّد الاتحاد الأوروبي بتقديم مخصصات مالية إضافية للمكافحة العالمية لأمراض الإيدز والملاريا والسل.

وأعلن رئيس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، في منتجع "بياريتز" جنوبي غرب فرنسا، السبت، أنَّ التكتل يعتزم زيادة المخصصات الأوروبية للصندوق العالمي لمكافحة الأمراض المعدية بمقدار 550 مليون يورو أخرى.

وقال توسك إنَّ هذا المقدار يزيد على الـ475 مليون يورو التي كان الاتحاد الأوروبي تعهَّد بها في ميزانيته للفترة الزمنية 2017-2019.

وتعدّ الأمراض الـ3 من أكثر الأمراض المعدية فتكاً في العالم، إذ تودي بحياة نحو 3 ملايين شخص سنوياً.

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ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، فإنَّ 1.6 مليون شخص ماتوا في 2017 بسبب مرض السل وحده، فيما مات نحو 940 ألف شخص بسبب الإيدز.

وتأسس الصندوق العالمي لمكافحة الأمراض المعدية في عام 2002، ويوفِّر الصندوق تمويلاً للتدابير الوقائية والعلاج.

ويسعى الصندوق بحلول عام 2023 إلى الحيلولة دون حدوث نحو 234 مليون عدوى جديدة وإنقاذ حياة 16 مليون شخص.

وأفاد الصندوق بأنَّ هذا الهدف يتطلب ما لا يقل عن 12.6 مليار يورو للأعوام 2020-2022.

ووعد توسك كذلك بتوفير 85 مليون يورو لدعم مشروع فرنسي لتعزيز دور المرأة في أفريقيا، وتقديم أول مليون يورو لمبادرة ستطرحها نادية مراد ودنيس موكيجي، الحائزان على جائزة نوبل للسلام، أمام قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في بياريتز، الأحد.

وتهدف المبادرة إلى دعم الناجين من جرائم العنف الجنسي في مناطق الصراعات.