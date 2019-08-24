"اليوجا" هدية الهند للعالم.. 8 فوائد علاجية

اليوجا جزء من ثقافة وروح الهند لأكثر من 5 آلاف عام

اليوجا جزء من ثقافة وروح الهند لأكثر من 5 آلاف عام، لكن أصبح الاهتمام بتأثير اليوجا على التناغم بين الذهن والجسم، وتغذية الروح، مؤخراً ظاهرة عالمية.



اليوجا نظام رياضي يتكوّن من سلسلة أوضاع جسدية يتم القيام بها على نحو متتابع، وتمنح الطاقة وتساعد على استرخاء العقل، وهي ليست علاجاً بقدر ما تساعد الجسد على تحسين حالته وعدم تدهورها.

وكلمة "يوجا" كلمة هندية وتعني الوحدة والاندماج، حيث تعني دمج وحدة كل أجزاء الإنسان في وحدة واحدة متناغمة متجانسة لتحقيق السعادة والتوازن.





وقال نائب الرئيس الهندي، إم فينكايا نايدو، إن علم اليوجا القديم هو (هدية الهند للعالم الحديث ولا تقدر بثمن).

وتعتمد اليوجا على تحقيق الوحدة والانسجام بين العقل والجسم والنفس كشيء واحد من خلال التناغم والانسجام بين العناصر الثلاثة، خصوصاً أنها تسمح لمن يمارسها بمعرفة جسمه بشكل أفضل، هذا بخلاف دورها الأساسي في تحقيق الاسترخاء والحد من التوتر؛ لذلك يصفها المعالجون النفسيون لمرضاهم الذين يعانون التوتر أو الضغط النفسي أو غيرهما من المشكلات النفسية من هذا النوع.

ودائماً تبحث اليوجا عن حلول للمشاكل المعاصرة بسبب أنماط الحياة الحديثة والمليئة بالإجهاد من خلال الاستفادة من رؤى العلماء القدامى.





وكان ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، قال في تصريحات سابقة إن "اليوجا هدية لا تقدر بثمن من تقاليدنا القديمة وتجسد وحدة الجسد والعقل والفكر والعمل، ونهجا شاملا مهما لصحتنا ورفاهيتنا، حيث إنها ليست تمرينا وحسب بل هي وسيلة لاكتشاف شعور الوحدة مع النفس ومع العالم والطبيعة".

ومع اعتراف الأمم المتحدة باليوجا بوصفها تراثاً ثقافياً في الهند، يزداد اهتمام المسافرين بزيارة مهد هذه الرياضة الروحية.

ونصح عباس المسيري في كتابه (اليوجا شفاء وعلاج) كل فرد يرغب في الشفاء التام والتخلص من الأمراض بالتمسك بتمارين اليوجا بشكل يومي.

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وتعد اليوجا من أفضل السبل لفهم فهم الجسد، ومعرفة كيف يعمل فسيولوجياً وعصبياً وتعلم كيف تتنفس بشكل صحيح، وكيف تعمل دورتك الدموية، ولماذا ينبض قلبك.



وتقول مدربة اليوجا المصرية، منال الفاتح: "تعمل اليوجا على توجيه نظر المريض إلى اتباع الحياة الطبيعية وتغيير عاداته السيئة، والتخلص من أفكاره السلبية".

وتعدد الفاتح فوائد اليوجا لصحة الإنسان كالتالي:

- التخلص من التوتر ومساعدة الجسم على الشعور بالاسترخاء.

- زيادة مرونة الجسم بالأخص الظهر والأكتاف.

- تحسين طريقة جلوسك بما يساعد على تقليل آلام الظهر.

- علاج الاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية والنوم بطريقة أفضل.

- منح الجسد طاقة كبيرة ومنحه الانتعاش والحيوية من جديد.

- تنشيط الدورة الدموية ما يساعد الجسد على التخلص من السموم.

- شد الجسم بالكامل وعضلاته.

- التنفس بطريقة صحيحة من المعدة إلى أعلى الرئتين، وهذه الطرق في التنفس ستجعلك تشعر بمزيد من الراحة.



