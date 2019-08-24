الفستق..أحدث نظام غذائى لإنقاص الوزن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع السعى للتخلص من الوزن الزائد ، يلجأ الكثيرون لممارسة التمرينات الرياضية والالتزام بنظام غذائى صارم لكن دراسة حديثة كشفت أن الالتزام بنظام غذائي يكون أساسه الفستق يعد أحدث الأنظمة التى تساعد بقوة على التخلص من الوزن الزائد.
وأضافت الدراسة التى نشرت نتائجها مجلة "نيوتريشن" البريطانية المتخصصة فى التغذية أن هذا النظام يجب أن يكون مصحوبا بممارسة تمرينات رياضية تنطوي على قدر من المرح حتى لا يشعر المرء بالملل ويتوقف عن ممارستها.
الفستق
وأفادت الدراسة بأن الفستق غني بالألياف والمعادن وفيتامين بى وهى مواد مفيدة فى التغذية ويبقى على حالة الشبع لفترة اطول.
واضافت أن مجموعة الدراسة حصلت على نسبة 20 فى المئة من احتياجاتها من السعرات الحرارية الاجمالية الضرورية عند اضافة الفستق لنظامها الغذائى وهو مازاد من نسبة ماحصلوا عليه من بروتين وخفضت نسبة النشويات.
وبعد الالتزام بهذا النظام الغذائى لمدة ستة أشهر حقق أفراد مجموعة الدراسة خفضا ملحوظا فى الوزن مقارنة بأمثالهم الذين لم يستخدموا الفستق فى نظامهم الغذائى.
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