الشرطة البريطانية توقف سيدة وضعت القمامة في "أكياس سوداء" لأكثر من مرة

في واقعة غريبة من نوعها، ألقت الشرطة البريطانية القبض على سيدة واتهمتها بوضع القمامة في أكياس سوداء لأكثر من مرة، وهو اللون المخالف للقانون، فوفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فقد ضبطت السلطات، ليندسي ويب، صاحبة الـ 34 عاما، وهي تلقي نفايات منزلية بأكياس سوداء، وتم استدعاؤها لمحكمة الصلح في سوفولك من المجلس المحلي، حيث قالت ليندسي، التي تواجه 4 تهم تتعلق بالأكياس، إنها طلبت من المجلس أكياسا برتقالية لكنها لم تحصل عليها.

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وأفادت الصحيفة بأنه تم إصدار أمر بالقبض علي ليندسي ووضعها في السجن لعدم ظهورها أمام المحكمة في الوقت المحدد.

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وفي النهاية، أطلقت المحكمة سراحها وأمر القاضي بتغريمها مبلغ 71 دولارا تدفعها لصالح المجلس المحلي لمدينة إيبسويتش.

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