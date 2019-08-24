فطر "كانديدا أوريس" القاتل.. "كابوس" المستشفيات حول العالم

يصنف فطر "كانديدا أوريس" بأنه أكثر الميكروبات خطورة داخل المستشفيات على مستوى العالم حاليا، ويطلق عليه البعض لقب "الفطر القاتل"، رغم اكتشافه منذ 10 سنوات، نظرا لما يسببه من التهابات في الدورة الدموية التي تؤدي إلى وفاة 60% من المرضى الذين يصابون بهذا الفطر الذي غالبا ما يقاوم الأدوية المعتادة؛ ما يجعل علاج الإصابة به أمرا صعبا.

ووفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، تعيش فطريات "كانديدا أوريس" على سطح بشرتنا دون أن تسبب أي مشكلات، لكن بإمكانها أن تسبب التهابات عندما نشعر بالإعياء أو المرض أو عندما يدخل الميكروب إلى أماكن مثل الدورة الدموية أو الرئتين.





ويعد "كانديدا أوريس" فطرا عنيدا جدا، ويمكن أن يبقى على الأسطح لمدة طويلة، كما أنه لا يمكن التخلص منه باستخدام المنظفات والمطهرات المعروفة، ولذا يعد استخدام المواد المنظفة ذات التركيب الكيميائي المناسب أمرا مهما جدا للقضاء على هذا الميكروب في المستشفيات خاصة لو انتشرت الإصابة به.

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وأوضحت "بي بي سي" أنه من المستبعد أن تنتقل العدوى بسهولة إلا أن المخاطرة قد تكون أكبر في حالة المكوث في المستشفى لمدة أطول أو في مركز للرعاية والتمريض، أما مرضى الرعاية المركزة فإنهم أكثر عرضة بكثير من غيرهم للإصابة بهذا الميكروب.

كما تزداد مخاطر الإصابة بالميكروب أيضا إذا تناولت مضادات حيوية بكثرة، لأن المضادات الحيوية تقتل البكتريا المفيدة في أجسامنا التي من شأنها أن تمنع الميكروب الفطري من الدخول إلى الجسم.

وينتشر هذا النوع من الفطريات في مناطق متعددة من العالم، وتشير أبحاث أجريت حديثا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض قد يكون وراء زيادة الإصابة به.





وطالبت هيئة المراكز الأمريكية المتخصصة في السيطرة على الأمراض والوقاية منها بضرورة وجود فهم أفضل لهذا الميكروب لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به والحد من انتشاره وتقليل مخاطره، وذكرت المراكز الأمريكية أن دولا أكثر حول العالم أبلغت عن حالات الإصابة بـ"كانديدا أوريس"، وفي بريطانيا أصيب نحو 60 شخصا بالميكروب منذ 2013.

واكتشف ذلك الفطر لأول مرة في القناة الأذنية لمريض ياباني في مستشفى طوكيو لرعاية المسنين في 2009، ويشخص بشكل خاطئ أحيانا كثيرة، ويعالج على أنه التهاب من نوع آخر، ما يؤدي إلى تلقي المريض العلاج الخطأ، وهو ما يعني أن المريض قد يظل يعاني لفترة أطول أو تزداد حالته سوءا.