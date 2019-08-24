أول وفاة مرتبطة بالسجائر الإلكترونية في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت سلطات الصحة الأمريكية، الجمعة، وفاة شخص في ولاية إيلينوي من أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية.

وتم الإعلان عن حالة الوفاة خلال مؤتمر عبر الهاتف مع صحفيين عقده مسؤولون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووزارة الصحة بالولاية.

وهذه هي أول حالة وفاة في الولايات المتحدة ناتجة عن تدخين السجائر الإلكترونية المنتشرة في أوساط الشباب والمراهقين داخل البلاد، وفقا للسلطات الصحية الأمريكية.

وأوضحت السلطات أنها لم تحدد مركبا أو منتجا يتسبب في الأمراض التنفسية، ولكن تم تسجيل أكثر من 190 حالة مرضية في 22 ولاية ترتبط على ما يبدو بتدخين السجائر الإلكترونية.



وجاء البيان بعد إعلان مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، تسجيل 153 حالة مرضية مرتبطة بتدخين السجائر الإلكترونية.