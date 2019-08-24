شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تستخدم الوصفات الشعبية.. اعرف من الآمن تناول الزيوت الطبيعية أم لا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر بعض الناس أن تناول الزيوت الأساسية يشكل خطورة، وهناك الكثير من الالتباس الذي يحيط بتناول الزيوت الأساسية وهل هو آمن أم لا.

الزيوت الأساسية وفقا لتقرير موقع "healthywa" ليست سوى زيوت طبيعية مركزة يتم استخراجها عضويا من النباتات، تحتوي الزيوت الأساسية على الكثير من النباتات النشطة، والنكهات والعطور الطبيعية للنباتات التي يتم استخراجها منها.

هذه الزيوت قوية للغاية للعديد من القضايا المتعلقة بالصحة، ويعتقد الخبراء أن تناول الزيوت الأساسية في شكلها المخفف المناسب والنسبة المنظمة لها آمنا، ولكن الاستخدام الموضعي والاستهلاك الفموي مختلفان عن بعضهما.

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زيوت عطرية

قبل الاستخدام يجب عليك تخفيف هذه الزيوت الأساسية بالماء بإتباع الإرشادات التى تكون عادة باستخدام من 2-3 قطرات .

لا تتناول الزيوت يوميًا لأن ذلك قد يؤثر سلبًا على صحتك، لأنها قد تسبب ضرر بالكبد والكلى.

يمكن أن تتسبب الزيوت العطرية المركزة في حدوث تهيج والتهابات في المريء.

الأشخاص الذين يعانون من ارتداد الحمض أو الغثيان المزمن استشارة الطبيب قبل تناول الزيوت الأساسية.

عدم الخلط أبدًا بين الزيوت الأساسية دون توجيه من شخص على دراية، لأنه من المحتمل أن تتفاعل هذه الزيوت عند خلطها بالزيوت الأخرى.

لا تعتمد أبدًا على هذه الزيوت لتلقي العلاج المناسب، ولكن يجب عليك التحدث مع طبيبك.

نصائح قبل استخدم الزيوت عن طريق الفم