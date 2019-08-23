وزيرة حقوق الإنسان في باكستان تُطالب بتجريد بريانكا شوبرا من لقب سفيرة النوايا الحسنة

وجهت وزيرة حقوق الإنسان في باكستان، شيرين مزاري، رسالة إلى منظمة "يونيسف" التابعة للأمم المتحدة، مطالبة إياها بسحب منصب سفيرة النوايا الحسنة من الممثلة الهندية، بريانكا شوبرا، موضحة في رسالتها، الأربعاء، إن "شوبرا دعمت موقف الحكومة الهندية علناً في قضية كشمير، وأيدت التهديد النووي ضد باكستان الذي أطلقه وزير الدفاع الهندي. وهذه المواقف تتعارض ومبادئ السلام والنوايا الحسنة التي يفترض أن تكنها شوبرا بصفتها سفيرة للنوايا الحسنة".

وكانت النجمة الهندية وملكة جمال العالم السابقة، بريانكا شوبرا، أثارت جدلاً كبيراً أثناء مشاركتها في ندوة عن الجمال عنوانها "بيوتي كون" في لوس أنجليس الأميركية، بعدما اتهمتها إحدى الحاضرات الباكستانيات بالنفاق، مذكرة إياها بتغريدة نشرتها في فبراير/شباط الماضي، جاء فيها: Jai Hind#IndianArmedForces والتي تعني "النصر للهند #القوات_المسلحة_الهندية"، في خضمّ الأزمة مع باكستان وتبادل إطلاق الصواريخ والتهديد بحرب نووية من قبل الهند.

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تجدر الإشارة إلى أن الدولتين النوويتين الجارتين، الهند وباكستان، خاضتا حربين بسبب كشمير التي ظلت مصدر توتر مستمر منذ استقلال البلدين عام 1947. وتصاعدت التوترات حول مستقبل إقليم كشمير بشكل كبير، في الخامس من أغسطس/آب، عندما أعلنت الهند عن إلغاء وضع الإقليم الخاص الذي يضمن له الحكم الذاتي.

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