دوق كامبريدج يصطحب أسرته على متن رحلة جويّة اقتصاديّة إلى اسكتلندا

في ظلّ الزّوبعة المثارة حاليًا حول بذخ دوقي ساسكس هاري وميغان ماركل، بسبب السّفر على متن طائرات خاصّة، على عكس ما يروّجونه للناس في أحاديثهما الإعلاميّة، اصطحب الأمير ويليام أسرته على متن رحلة جويّة اقتصاديّة لاسكتلندا.

وشُوهد ويليام برفقة كيت، وهما على متن إحدى الطّائرات التّابعة لشركة فلاي بي البريطانيّة منخفضة التّكلفة، برفقة أطفالهما الأمير جورج، الأميرة تشارلوت والأمير لويز، صباح اليوم.

وأفادت صحيفة "الدايلي ميل" بأنّ الأسرة غادرت على متن هذه الرّحلة الاقتصاديّة في تمام السّاعة ال 8:45 صباح اليوم من نورويتش إلى أبردين. ولفتت الصّحيفة إلى أنّ سعر التّذكرة لتلك الرّحلة يُقدّر ب 73 استرلينيّ، وتستمرّ ساعة و10 دقائق.

وما إنْ تمّ نشر صور عائلة ويليام أثناء سفرها اليوم على متن إحدى رحلات هذه الشّركة، منخفضة التكلفة، حتى سرعان ما تزايدت الانتقادات لهاري وميغان على خلفيّة استعانتهما بـ 4 طائرات خاصّة خلال 11 يومًا في تلك السّفريّات التي قاموا بها مؤخرًا.

قد يهمك ايضاً:

Advertisements

ميغان ماركل "متحمسان للغاية" لإطلاق مؤسستهما الخاصة بها

دوقة كامبريدج تتحدث عن هوايات أطفالها وتعلُّم فن التصوير منها