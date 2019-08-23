طفلي يستيقظ كسولاً قبل المدرسة!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أغسطس 2019 01:37 مساءً - معركة صباحية تدور في كل بيت كل يوم، إنها معركة سحب الصغار من أسرتهم لكي يخرجوا إلى المدرسة، فلماذا يستيقظ طفلك كسولاَ، وليس لديه رغبة في النهوض من السرير أساساَ؟ وكيف تعرفين السبب قبل أيام؟

معنا الدكتور رفيق صفوان، اختصاصي طب الأسرة ليحدثنا عن هذه المشكلة.... أسباب كسل الصغار الصباحي: طفلك يتناول وجبات سريعة في اليوم السابق، ولذلك فمن الطبيعي أن يستيقظ كسولاَ.

طفلك يشرب المياة الغازية بكثرة مثل الماء. طفلك يتناول لحوماً مقلية ومجففة مثل الهامبورجر والهوت دوج واللانشون.

طفلك يتناول السكريات بكثرة.

طفلك يتناول الأطعمة المقلية وليس المشوية في البيت، ولذلك فهي مشبعة بالدهون. ما هو الحل لكسل طفلي الصباحي؟ يجب أن يحصل الطفل على الطعام الصحي الذي يحتوي على السلطة الخضراء على الأقل كل يوم مرة.

يجب أن يمنع طفلك من المشروبات الغازية وتقديم العصائر الطبيعية له.

يجب أن ينام طفلك في غرفة جيدة التهوية. يجب أن يقلل الطفل من الشوكولاته خصوصاُ قبل خلوده إلى النوم.

يجب ألا تقدمي أي طعام دسم لطفلك قبل النوم بثلاث ساعات. Advertisements لا تعرضيه لأفلام مرعبة أو أن تسمعيه قصصاً خيالية مخيفة مما يصيبه بالأرق ويستيقظ فاقدا لنشاطه وشهيته. هل هناك أطعمة تساعد طفلي على النشاط الصباحي؟ قدمي له قبل النوم الخيار والجزر فهما من أهم أساسيات التركيز لدى الكبار والصغار ويمنحان الجسم القوة والنشاط. قدمي له عصير الرمان الذي يخلص الجسم من السموم وينقي الدم وبالتالي يساعد على النشاط. قدمي له التونة التي تقوي ذاكرته وتحفظ عليه صحة الدماغ وتزيد حيويته.

قدمي له كوباً من منقوع اليانسون الذي يهدئ الأعصاب، ويساعد على الاسترخاء. قدمي له المكسرات التي تغذي المخ مثل الجوز" عين الجمل" ويفضل أن تكون نيئة. على مائدة الإفطار قدمي له البيض المسلوق الذي يحتوي على البروتين الصحي الذي يزيد من نشاطه.

وقدمي له الخبز المصنوع من القمح لأنه من مصادر الطاقة لدى الطفل، والخبز المصنع من الدقيق الأبيض والمخبوزات والمعجنات تصيبه بالكسل والخمول، وتزيد من رغبته في النوم.

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