أسماء مواليد ذكور حماسية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أغسطس 2019 01:37 مساءً - يجب أن تعثري على اسم يليق بمواليد العام 2020 فلم يبق على قدومه سوى أربعة أشهر، كما أنك أصبحت حاملاَ في شهرك الخامس وبالتأكيد عرفت جنس مولودك، ولذلك اخترنا لك هذه القائمة من الأسماء ..... أسماء المواليد الحديثة: جهم: الرجل الحزين ذو الوجه العبوس. بجاد: الكساء. جدن: اسم عربي أصيل ويعني الغنى بعد الفقر. جام: الوعاء الذي تسكب فيه الفضة، أو وعاء من الفضة. جنادة: قائد الجيوش أو الجيش. خصي: الرجل الغني البالغ الثراء. خادر : الليل المظلم. دامس: كاتم الأسرار. كامي: حافظ الأسرار. دريب: الشخص السائر في الدرب. ذياد: من يرد العدوان. رواح: السرور والسعادة. زمعة: الشجاعة. صارد: قوي الارادة. ضرام: اشتعال. غاني: غني كثير المال. Advertisements قطام: هو الصقر. كاثر: اسم عربي أصيل مأخوذ من كلمة كثير، ويوحي بالكرم ومن يكثر من الخير. لواء: وهو الراية، والرجل الذي يبقى في الطليعة. مبرور: صادق. متبسل: هو اسم أو صفة من أسماء وصفات الأسد. لهام: هو الشخص العظيم الشأن. جروان: ابن الأسد والكلب. ناثر: هو الشخص الذي يجيد الكتابة وأسرارها. ناثر: موزع الخير، وهو الذي ينثر الخير والمال أينما حل، ولا يترك محتاجاً في طريقه. هماس: هو الأسد القوي. هوام: وهو اسم وصفة ومن أسماء وصفات الأسد. هوزن: هو الغبار. واسم: هو الرجل الجميل الوجه. وقاص: من يكسر عيدان الحطب، وهو اسم عربي قديم. ذمار: مدينة يمنية، واحد ملوك اليمن. نيار: شدة ضوء النار وحرها. أرغد: هو الخصيب الأكثر سعة وهناء. جلوان: مثنى جلو وهو الواضح العالي. ذكير: صاحب الذاكرة القوية. رافل: المتبختر الممتع. ذكوان: وهو من الذكاء، وذكاء هو من أسماء الشمس.

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