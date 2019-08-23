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أسماء مواليد ذكور حماسية

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 أغسطس 2019 01:37 مساءً - يجب أن تعثري على اسم يليق بمواليد العام 2020 فلم يبق على قدومه سوى أربعة أشهر، كما أنك أصبحت حاملاَ في شهرك الخامس وبالتأكيد عرفت جنس مولودك، ولذلك اخترنا لك هذه القائمة من الأسماء .....

 

أسماء المواليد الحديثة:

 

Face, Portrait, Man, Elderly, Determined, Character

جهم: الرجل الحزين ذو الوجه العبوس.

بجاد: الكساء.

Cash, Money, Wealth, Assets, Money Plant

جدن: اسم عربي أصيل ويعني الغنى بعد الفقر.

Christmas, Made, Gifts, Surprise, Grinding, Packed

جام: الوعاء الذي تسكب فيه الفضة، أو وعاء من الفضة.

Knight, Warrior, Horse, Soldier, War, Battle, Military

جنادة: قائد الجيوش أو الجيش.

Businessman, Man, Stock Broker, Real Estate Agent

خصي: الرجل الغني البالغ الثراء.

Moon, Sea, Full Moon, Light Reflections, Moonlight

خادر : الليل المظلم.

Whisper, Secret, Mystery, Stealth, Couple In Love

دامس: كاتم الأسرار.

كامي: حافظ الأسرار.

Father, Son, Walk, Child, Boy, Family, Parent, People

دريب: الشخص السائر في الدرب.

Soldiers, Military, Usa, Weapons, War, Fight, Defense

ذياد: من يرد العدوان.

Morning, Sunrise, Woman, Silhouette, Sunlight

رواح: السرور والسعادة.

Balance, Height, Road, Junction, Courage, Dangerous

زمعة: الشجاعة.

Overcoming, Victory, Strength, Determination, Attitude

صارد: قوي الارادة.

Fire, Wood Fire, Flame, Burn, Brand, Embers, Glow, Heat

ضرام: اشتعال.

Dollar, Currency, Money, Us-Dollar, Franklin, Seem

غاني: غني كثير المال.

Bald Eagle, Raptor, Head, Close Up, Adler, Bird Of Prey

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قطام: هو الصقر.

Money, Home, Coin, Investment, Business, Finance, Bank

كاثر: اسم عربي أصيل مأخوذ من كلمة كثير، ويوحي بالكرم ومن يكثر من الخير.

Knight, Middle Ages, Armor, Protection, Ritterruestung

لواء: وهو الراية، والرجل الذي يبقى في الطليعة.

مبرور: صادق.

African Lion, Lion, Male, Mane, Lazy, Cat, Animal

متبسل: هو اسم أو صفة من أسماء وصفات الأسد.

لهام: هو الشخص العظيم الشأن.

جروان: ابن الأسد والكلب.

Office, Startup, Business, Home Office, Businessman

ناثر: هو الشخص الذي يجيد الكتابة وأسرارها.

ناثر: موزع الخير، وهو الذي ينثر الخير والمال أينما حل، ولا يترك محتاجاً في طريقه.

Lion, Predator, Mane, Big Cat, Yawn, Roar

هماس: هو الأسد القوي.

هوام: وهو اسم وصفة ومن أسماء وصفات الأسد.

Sand Dunes, Desert, Hills, Windy, Hiking, Hike, Trek

هوزن: هو الغبار.

Babe, Smile, Newborn, Small Child, Boy, Person, Smiles

واسم: هو الرجل الجميل الوجه.

وقاص: من يكسر عيدان الحطب، وهو اسم عربي قديم.

ذمار: مدينة يمنية، واحد ملوك اليمن.

Hawaii, Volcano, Hot, Fire, Night, Evening, Flames

نيار: شدة ضوء النار وحرها.

أرغد: هو الخصيب الأكثر سعة وهناء.

Switzerland, Zermatt, Mountains, Snow, Matterhorn

جلوان: مثنى جلو وهو الواضح العالي.

Brain, Think, Human, Idea, Intelligence, Mind, Creative

ذكير: صاحب الذاكرة القوية.

رافل: المتبختر الممتع.

Sunset, Sky, Sea, Ocean, Setting, Sun, Golden Glow

ذكوان: وهو من الذكاء، وذكاء هو من أسماء الشمس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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