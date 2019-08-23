الدولار يرتفع أمام الجنيه المصري بدعم توقعات خفض الفائدة

قفز سعر الدولار 3 قروش أمام الجنيه المصري منتصف تعاملات اليوم الخميس؛ حيث عرض مصرف أبوظبي التجاري شراء العملة الأمريكية بسعر 16.56 جنيه مقابل 16.53 جنيه أمس الأربعاء، وعرضها للبيع مقابل 16.65 جنيه مقارنة بسعر 16.62 أمس.

ويأتي هذا الارتفاع وسط توقعات من المحللين الماليين باتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد أن تم تثبيتها في 4 اجتماعات متتالية، حيث يعود آخر خفض للفائدة إلى فبراير/شباط الماضي بمقدار 100 نقطة أساس.

فيما تداول سعر شراء الدولار بالعدد الأكبر من البنوك عند 16.55 للشراء و16.65 للبيع، وشملت القائمة البنك التجاري الدولي، وبنك كريدي أجريكول، وبنك البركة، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري الخليجي، وبنك المصرف المتحد، وبنك عودة، وبنك المشرق، وبنك الكويت الوطني، وبنك الاستثمار العربي وبنك التعمير والإسكان وبنك إتش إس بي سي.

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وتفاوت سعر الدولار بين 16.54 و16.53 للشراء، و16.66 و16.63 للبيع مقابل الجنيه في بعض البنوك، بقيادة بنك الإمارات دبي الوطني وبنك بلوم والبنك الأهلي المتحد وبنك القاهرة الحكومي وبنك الإسكندرية والبنك العربي الأفريقي.

بينما سجل سعر العملة الخضراء أدنى مستوى لها في منتصف التعاملات بأكبر بنكين حكوميين الأهلي ومصر؛ إذ بلغ كل من سعر الشراء 16.52 جنيه، وسعر البيع 16.62 جنيه.

وقد توقعت وكالة الأنباء الأمريكية "بلومبرج"، أمس في تقريرٍ لها، يضم 14 محللاً استطلعت آراءهم أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال الأشهر الستة الماضية، مؤكدة أن مصر لم تعد تخشى هروب الاستثمارات الأجنبية بفضل تراجع معدلات التضخم والاستقرار الحالي في العملة.

ورجحت تخفيض أسعار الفائدة لإيداعات الليلة الواحدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 14.75% استنادا إلى آراء 12 محللا، بينما يرى اثنان آخران أن المركزي سيثبّت أسعار الفائدة.