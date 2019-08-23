كوبو أولى ضحايا زيدان من اللاعبين الجدد في ريال مدريد

بات الياباني تاكيفوسا كوبو أولى ضحايا الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني من اللاعبين الجدد، بعدما وافق النادي على انتقاله إلى ريال مايوركا.

ريال مدريد حصل على خدمات كوبو في الصيف الحالي قادما من طوكيو الياباني في صفقة انتقال حر، وشارك في الموسم التحضيري للفريق خلال الفترة الماضية.

وأعلن نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي توصله إلى اتفاق على إعارة كوبو إلى ريال مايوركا لمدة موسم واحد، على أن يعود إلى الفريق بعد نهايته.

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وتوقع البعض أن يكون كوبو ضمن حسابات "زيزو" في الموسم المقبل، لا سيما بعد إصابة الجناح الإسباني ماركو أسينسيو، وفي ظل عدم قناعته بمستويات الثنائي جاريث بيل وجيمس رودريجيز.

وعلى الرغم من المستويات المميزة التي قدمها كوبو في المباريات الودية، فإن المدرب الفرنسي لم يضعه ضمن خططه في الموسم المقبل.

الأمر دفع كوبو إلى الموافقة على الانتقال إلى ريال مايوركا، بسبب رغبته في الحصول على فرصة للعب مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، دون الاقتصار على اللعب مع الفريق الرديف لريال مدريد.

وكان بلد الوليد راغبا في التعاقد مع اللاعب الياباني بعد انتقاله إلى فريق العاصمة الإسبانية، قبل أن ينجح ريال مايوركا في الحصول على خدماته.

يُذكر أن بعض التقارير تشير أيضا إلى رغبة زيدان في التخلي عن الصربي لوكا يوفيتش خلال الصيف الحالي بعد التعاقد معه قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.