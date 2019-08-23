شكرا لقرائتكم سجائر إلكترونية "مشتبهة" بإصابة العشرات في أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أدخل عشرات الأشخاص غالبيتهم من المراهقين إلى المستشفى في الولايات المتحدة بسبب مشاكل في الرئتين سجلت في الأسابيع الأخيرة مع عامل مشترك بينهم جميعاً وهو تدخين سجائر إلكترونية مع عدم ثبوت أن تكون هذه الأخيرة مسؤولة عن هذه الإصابات.

وسجلت أجهزة الصحة في ولايات إيلينوي ومينيسوتا وويسكنسن في شمال البلاد، حالات سعال وضيق في التنفس وتعب ودوران.

وقد سجلت 30 حالة في الإجمال وفتح تحقيق في 22 منها.

وقال مسؤولون في الولايات الثلاث إنه من المبكر تحديد ما إذا كانت هذه المشاكل مترابطة.

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وأوضح توماس هوبت المتخصص في مشاكل التنفس في جهاز الصحة في ويسكنسن "حتى الآن يبرز تدخين السيجارة الإلكترونية على أنه العامل المشترك الوحيد بين كل هذه الحالات لكننا نحاول توسيع أبحاثنا لكي لا نغفل أي شيء".

وقد دخن بعض الشباب القنب الهندي في سجائر إلكترونية أيضاً.

والسجائر الإلكترونية متوافرة في الولايات المتحدة منذ العام 2006 ويعتبر العلماء حتى الآن أنها أقل ضرراً من السيجارة العادية.

وهي منتشرة جداً في صفوف الشباب في الولايات المتحدة فقد دخن هذه السجائر 3,6 ملايين تلميذ في مدارس تكميلية وثانويات في 2018 على ما تفيد مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).