شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة لزيادة عدد خلايا الدم الحمراء.. أبرزها اللحوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن لخياراتك الغذائية أن تساعد في زيادة عدد خلايا الدم الحمراء في الجسم، لذا تذكر دائما أن الطريقة التي تأكل بها هى طريقك لتحسين صحة خلايا الدم.

خلايا الدم الحمراء

خلايا الدم الحمراء، هي أكثر خلايا الدم شيوعًا في الجسم، ويمكن لخياراتك الغذائية أن تساعد في زيادة عدد خلايا الدم الحمراء في الجسم.

الحبوب الكاملة

توفر الحبوب الكاملة جميع الاحتياجات الغذائية من عنصر النحاس الذى يعد احد العناصر اللازمة لإعداد الدم الصحى، ومن بين المصادر الأخرى للنحاس " المحار والدواجن والشوكولاتة والمكسرات" .

اللحوم الحمراء

الحديد ه العنصر الذى يؤثر على إنتاج خلايا الدم الحمراء بكثرة، وتحتوي جميع البروتينات الحيوانية على الحديد ، لكن اللحوم الحمراء هي أغنى مصادر البروتينات الحيوانية.

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المكسرات

تناول حفنة من المكسرات هو وسيلة ممتازة لتعزيز مستويات الحديد وحمض الفوليك.

الفراولة

تشير دراسة أجراها باحثون أن الفراولة تفيد خلايا الدم الحمراء ، بسبب خصائصها المضادة للأكسدة.

الخضراوات الورقية الخضراء

تمنحك الخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة حمض الفوليك وفيتامين B6 ، التي تساعد على زيادة عدد الدم الحمراء. بعض الأطعمة تشمل السبانخ ، والقرنبيط ، الكرنب ، والقرنبيط ، والخس.

الجزر

يلعب فيتامين (أ) دورا محوريا في إنتاج خلايا الدم الحمراء ونقل الدم الغني بالأكسجين إلى بقية الجسم، لذلك فإن تناول الجزر مرتين على الأقل في الأسبوع يزيد من مستويات تعداد الدم الحمراء في الجسم.