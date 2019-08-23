شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك بيبى.. 4 إسعافات أولية أساسية يجب أن تكون فى شنطتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كان هناك طفل صغير في المنزل، فمن الطبيعي أن يقوم بالكثير من الأشياء التى يمكن أن تؤذيه، ففي كثير من الأحيان يصاب الأطفال أو يحرقون أنفسهم.

وفقا لتقرير موقع "KidsHealth" إذا كان هناك إصابة طفيفة أو جرح للطفل، يجب عليك الاحتفاظ ببعض المواد الأساسية في المنزل للإسعافات الأولية.

الإسعافات الأولية الأشياء الأساسية

تتضمن مجموعة الإسعافات الأولية "ضمادة مضادة للماء، والقطن ، مقص ، كريم مطهر ، دواء للألم ، سائل مطهر" ، كما يجب أن يكون لديك أقرب رقم أقرب هاتف للمستشفى، حتى تتمكن من ترتيب العلاج في الوقت المناسب والحصول على المشورة اللازمة.

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ضمادة مضادة للماء

غالبا ما يسقط الأطفال، لذلك يجب أن يكون هناك ضمادة في المنزل لوضعها على مكان الإصابة أو الجرح لحمايته من الغبار

كريم مطهر

قد يتعرض الأطفال عدة مرات للحرق، إذا كانت منطقة الاحتراق صغيرة ، فقم أولاً بغمر الجزء المحترق في الماء البارد لمدة 5 دقائق ، ثم امسحها بقطن واستخدم الكريم المطهر عليها. إذا كانت المساحة المحروقة كبيرة بدرجة كافية ، فيجب أولاً غسل المنطقة المحروقة بالماء البارد، بعد ذلك ، ضع الكريم المطهر واتصل بالطبيب على الفور.

ميزان الحرارة

الأطفال الصغار غالبا ما يعانون من مشاكل فى ارتفاع درجة حرارة الجسم، وفي كثير من الأحيان تكون الحمى داخلية ، حيث لا يتم اكتشافها عند لمسه من الخارج، لذلك يجب أن يكون لديك ميزان حرارة في منزلك، حتى تتمكن من فحص درجة حرارة طفلك.

كريم لتجفيف الجروح الكبيرة

في كثير من الأحيان يتسبب الأطفال في جرح كبير ، مما يؤدي إلى نزيف مستمر. لمنع هذا النزيف من الضروري تجفيف الجرح حتى لا ينتشر ويجف بسرعة، وهناك العديد من الأدوية التي يمكن استخدامها بكميات صغيرة في حالات الطوارئ ، والتي يمكنك تطبيقها على الفور بعد تنظيف الإصابة أو الجرح وتطبيقه على الفور.