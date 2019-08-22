"الصحة العالمية": مصر في طريقها للقضاء على "فيروس سي"

قال تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن مصر ماضية في طريقها لتحقيق هدف القضاء على التهاب الكبد الوبائي "سي" قبل عام 2030، وهو التاريخ المحدد كهدف عالمي للقضاء على المرض، بعد حملة أطلقتها لفحص الملايين من مواطنيها بالمجان.



وأطلقت مصر في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي حملة لم يسبق لها مثيل لفحص ملايين المواطنين البالغين وطلاب المدارس بدءاً من سن 12 عاماً، للكشف عن مرض "فيروس سي" وعلاج المصابين منهم بالمجان، في إطار تعهدها بالقضاء على المرض بحلول عام 2022.

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ووصف مسؤولون مصريون انتشار فيروس سي بأنه أحد أخطر التحديات الصحية في البلاد، مؤكدين أن القضاء عليه أولوية.

وقال أدهانوم، في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر، بعد اجتماعه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس: "الحملة على التهاب الكبد (سي) في مصر هي الأكبر على الإطلاق عالمياً، والآن بناء على عمليات التحقق فإن أكثر من 60 مليون شخص جرى فحصهم منذ بدء البرنامج. يشكل هذا أكثر من 60% من إجمالي السكان".

وأضاف: "إنني فخور للغاية بأن منظمة الصحة العالمية كانت شريكة في هذا الأمر، وستواصل المنظمة هذه الشراكة حتى يتم القضاء على التهاب الكبد سي في هذا البلد".

وتوقع أدهانوم أن تنجح مصر "بناء على ما حققته من إنجازات حتى الآن" في القضاء على التهاب الكبد الوبائي "سي" قبل عام 2030 بفترة كبيرة.