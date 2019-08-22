السيسي يستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، إن الرئيس المصري رحب بـ"أدهانوم" في أول زيارة له إلى مصر بعد توليه منصبه الحالي، مشيداً بجهود منظمة الصحة العالمية في إحراز التقدم في مسيرة تعزيز المجال الصحي على مستوى العالم، لا سيما في القارة الأفريقية.

من جانبه، ثمّن مدير عام منظمة الصحة العالمية بجهود مصر اللافتة في مجال الرعاية الصحية وتطوير القطاع الصحي، من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين المصريين بمستوى عالٍ من الجودة، من خلال المبادرات الرئاسية العديدة والمتنوعة في هذا الإطار.

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وأشاد بالنجاح الذي حققته مبادرة "100 مليون صحة"، والتي باتت تمثل نموذجاً ملهماً في مجال المسح الطبي على المستويين الأفريقي والعالمي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول مختلف جهود الدولة المصرية لدعم الصحة العامة في البلاد، لا سيما من خلال المبادرات الرئاسية ذات الصلة، والتي تشمل -إلى جانب مبادرة "100 مليون صحة"- مبادرتي دعم صحة المرأة، وإنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية الحرجة، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرئاسية المزمع إطلاقها في المستقبل القريب، كمبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.

فضلاً عن تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى بمحافظة بورسعيد، والتي تمثل محورا أساسيا لبرنامج تطوير وإصلاح القطاع الصحي في مصر، والمخطط لها أن تمتد لتشمل جميع محافظات الجمهورية خلال السنوات المقبلة.

وتطرق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى جهود مصر في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي لإصلاح المنظومة الصحية بالقارة الأفريقية، خاصة من خلال إطلاق مبادرة علاج مليون مواطن أفريقي من فيروس "سي"، إلى جانب النجاح في جذب المؤسسات الدولية التي توفر التطعيمات والعقاقير المطلوبة لمكافحة فيروس "بي" بسعر منخفض للدول الأفريقية.