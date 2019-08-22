"أوميجا 3" لا تقدم فوائد لمرضى السكري

يسود اعتقاد على نطاق واسع أنَّ زيادة استهلاك الحمض الدهني "أوميجا 3" الموجود في زيت السمك مفيد لمرضى السكري، لكن دراسة جديدة وجدت أنَّ مكملات "أوميجا 3" لا تقدم أي فائدة لهؤلاء المرضى.

وكشفت دراسة نُشِرت في المجلة الطبية البريطانية، الأربعاء، أجراها باحثون من جامعة "إيست أنجليا" البريطانية أنَّ تقييمات نسب الجلوكوز في الدم والأنسولين والهيموجلوبين السكري ومقاييس مدى تعامل الأجسام مع السكريات والمؤشرات المهمة لخطر الإصابة بالسكري متشابهة في الأشخاص الذين يتناولون الزيوت السمكية وأولئك الذين لا يتناولونها.

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وقال الدكتور لي هوبر، الباحث الرئيسي في الدراسة: "أظهرت أبحاث سابقة أنَّ مكملات أوميجا 3 لا توفِّر الحماية من أمراض مثل القلب والسكتة الدماغية، كما تُظهِر هذه الدراسة الجديدة أنَّها لا تمنع أو تعالج مرض السكري".

وينصح هوبر بعدم تشجيع مرضى السكري على تناول مكملات زيت السمك "أوميجا 3" للعلاج من المرض.

وقال الدكتور جولي برينارد، المشارك في الدراسة: "الأسماك الزيتية قد تكون غذاءً نافعا للغاية كجزء من نظام غذائي متوازن، لكننا لم نجد ما يكفي لتشجيع المرضى على تناول المزيد من الأسماك الزيتية".