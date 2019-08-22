بخطوات بسيطة اعرفى إزاى تتعاملى مع جروح طفلك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض الأطفال لخبطات وحوادث كثيرة قد تسبب لهم الجروح والحروق التى تؤثر على صحتهم وحالتهم، قد يتعرض الطفل للخبطات فى المنزل لذلك ينصح الأمهات باتباع بعض الخطوات للتعامل مع جروح الطفل قبل الذهاب للطبيب وحسب ما ذكره موقع burtsrx فهى: جروح الاطفال 1:بعد تعرض طفلك للجروح ينصح بتنظيفه وتعقيمه جيدًا بالقطن والمطهر. 2:إذا كان الجرح خفيف ينصح بوضع كريم مضاد حيوى بعد تطهير الجرح وتنظيفه جيدًا. 3:قومى بوضع شاش وقطن على الجرح ولفه جيدًا بعد تنظيفه ووضع كريم المضاد الحيوى. Advertisements 4:اذا كان طفلك تعرض لحروق الشمس فينصح بوضع العسل الأبيض وكريمات الحروق حتى لا تترك علامة على البشرة. 5:إذا كانت الإصابة بسبب لدغات النحل ينصح بغسل المنطقة المصابة ووضع مرهم مضاد حيوى ومضاد للالتهاب والاحمرار. إذا كان الجرح عميق ينصح بتغطية الجرح والذهاب للطبيب فورا للتعامل الصحيح مع الجرح ووصف العلاج المناسب للحالة، وينصح بالاهتمام بالتغذية السليمة للطفل والاهتمام بإعطائه الخضروات والفواكه والأطعمة الغنية بالفيتامينات التى تساعد على شفاء الجرح والتئام الجروح.

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