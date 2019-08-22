شكرا لقرائتكم خبر عن سرعتك فى الأكل السبب وراء زيادة وزنك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول كثير من الأشخاص إنقاص الوزن من خلال تقليل عدد السعرات الحرارية التي يتناولونها، لكنهم يركزون فقط على الأشياء التي يتناولونها وليس على كيفية تناولها، فهل تعرف كيف تؤثر سرعتك فى تناول الطعام على وزنك..هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، وفقاً لموقع step to health.

وتشير بعض الدراسات إلى أن معدل سرعتك فى تناول الطعام يرتبط بزيادة الوزن، أحد الأسباب المحتملة لذلك هو أن تناول الطعام ببطء يشجعك على الشعور بالامتلاء سريعاً، كما أن تناول الطعام ببطء أكثر يؤدي إلى زيادة كمية الماء الذي تشربه، و هذا يؤثر على العملية البيولوجية التي تحدد كمية الطعام التي يستهلكها الشخص.



السرعة فى تناول الطعام

هرمونات الشبع

إذا كنت تتناول الطعام ببطء فإن جسمك يفرز هرمونات الشبع سريعاً، لكن تناول الطعام بسرعة كبيرة يمنع الآلية البيولوجية التي تتيح لك معرفة متى تشعر بالشبع أو الجوع، حيث يتم تنظيم هذه المعلومات من خلال عدد من الهرمونات، وأهمها كوليسيستوكينين، عندما تأكل، تبدأ العملية التي تخبر المخ أنك بالفعل تشعر بالشبع، ومن خلال إدراكك لهذا الشعور، يمكنك التوقف عن تناول الأطعمة التي لا تحتاج إليها بسبب تلبية احتياجاتك الغذائية، إذا كنت تأكل بسرعة كبيرة، فقد تناولت طعامًا أكثر من احتياجك.

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دراسات عن العلاقة بين سرعة الأكل وزيادة الوزن

أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الطعام بشكل أبطأ قد يقلل بدرجة كبيرة من كمية الطعام الذي تتناوله.

وقد أجريت إحدى هذه الدراسات بين مجموعة صغيرة من المشاركين شملت أشخاصاً عاديون وآخرون يعانون من زيادة الوزن والسمنة المفرطة.

أظهرت النتائج أن جميع المشاركين يستهلكون طعامًا أقل عندما يأكلون ببطء ويشعرون بأنهم أقل جوعًا في وقت لاحق مقارنةً بتناولهم الطعام بسرعة.