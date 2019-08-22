شكرا لقرائتكم خبر عن خدعوك فقالوا..مكملات زيت السمك تمنع الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة عن أن مكملات زيت السمك لا تفعل شيئًا لتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قد أشارت العشرات من الدراسات في الماضي إلى أن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في زيت السمك قد تخفض احتمالات الإصابة بالحالة القاتلة.

لكن المراجعة العلمية لأكثر من 80 تجربة، بتكليف من منظمة الصحة العالمية “WHO”، وجدت أن الأحماض الدهنية لا تقدم أي فائدة من هذا القبيل.

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وخلص الباحثون في جامعة إيست أنجليا إلى أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد منهم لم يكونوا أقل عرضة للإصابة بالحالة.

كما زعم الفريق أن الأدلة تشير إلى أن مستويات الجلوكوز في الدم والأنسولين والهيموجلوبين السكري متشابهة بين الأشخاص الذين لا يتناولون الأوميجا 3.

ومع ذلك، فقد كشفت المراجعة أن الأشخاص الذين يتناولون جرعات أعلى من زيوت السمك قد يتعرضون لسوء استقلاب الجلوكوز، ما قد يؤثر على مستويات السكر في الدم.

على الرغم من الاعتراف بأن الأدلة كانت ضعيفة ، قال الخبراء إنه يجب على الناس تجنب جرعات تزيد على 4.4 جرام.

وأضاف الباحثون أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 ضرورية لعمل الجسم، وخفض مستويات الدهون في الدم، وخفض ضغط الدم ووقف جلطات الدم.