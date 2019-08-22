المضادات الحيوية تزيد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

حذَّر علماء أمريكيون من أنَّ كثرة تناول المضادات الحيوية قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

ووفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية فإنَّ علماء في جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية يخشون من تغيير الأدوية للبكتيريا الموجودة بالأمعاء، ما قد يزيد من خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان القاتل، مطالبين الأطباء حول العالم بالتفكير ملياً قبل وصف هذه الأدوية.

وراجع العلماء السجلات الطبيّة لأكثر من 28 ألف مريض شُخِّصت إصابتهم بسرطان الأمعاء أو المستقيم، إضافة إلى 137 ألفاً لم يُصابوا بالسرطان.

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ووجد الباحثون أنَّ 70% من مرضى سرطان الأمعاء أو المستقيم تناولوا المضادات الحيوية.

وخلصت نتائج الدراسة إلى أنَّ تناول هذه الأدوية لمدة 16 يوماً فقط مرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، خصوصاً في الجزء العلوي من القولون.

وفي الوقت نفسه، ارتبط تناول المضادات الحيوية لمدة تزيد على 60 يوماً بانخفاض خطر الإصابة بسرطان المستقيم بنسبة 15%.

وقال العلماء إنَّ العلاقة بين سرطان الأمعاء واستخدام المضادات الحيوية كانت واضحة بين المرضى الذين تناولوا هذه الأدوية قبل أكثر من 10 سنوات من تشخيص إصابتهم بالسرطان.

ويعتقد العلماء أنَّ الخطر يعتمد على نوع المضادات الحيوية الموصوف للمرضى.