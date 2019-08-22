طريقة إعداد وتحضير سلطة الحمص بالطماطم والأفوكادو

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة الحمص بالطماطم والأفوكادو

- حمص : كوب (مسلوق ومصفى)

- الطماطم الكرزية : كوب (مقطعة أنصاف)

- الأفوكادو : 1 حبة (مقشر ومفروم)

- ريحان : ربع كوب (طازج مفروم)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة طريقة تحضير سلطة الحمص بالطماطم والأفوكادو اخلطي الحمص و الطماطم و الأفوكادو في طبق

اضيفي الريحان المفروم

اضيفي الملح و الفلفل والزيت و عصير الليمون وقلبي المزيج وقدميها Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلاطة المانجو مع الأفوكادو طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك الأفوكادو

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