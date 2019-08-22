طريقة إعداد وتحضير سلطة الجزر بالليمون والأعشاب للرجيم

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة الجزر بالليمون والأعشاب للرجيم

- عصير الليمون : ملعقتان كبيرتان

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان

- الثوم : فص (مهروس)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الجزر : 4 حبات (كبيرة ومبشورة)

- أعشاب : 3 ملاعق صغيرة (أعشاب سلطة مجففة)

- البصل الأخضر : عود (مفروم/ اختياري)

طريقة تحضير سلطة الجزر بالليمون والأعشاب للرجيم 1. اخلطي عصير الليمون والزيت والملح والثوم والفلفل في وعاء. 2. ضعي الجزر المبشور في وعاء التقديم. 3. وزعي الأعشاب والبصل الأخضر. Advertisements 4. صبي تتبيلة الليمون والزيت على الجزر وقدميه. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فول بالفلفل والثوم طريقة إعداد الروبيان المقلي بالصويا والثوم

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