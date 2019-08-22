طريقة إعداد وتحضير كرات الدجاج المشوية بالكريمة للرجيم

القاهرة - لايف ستايل

مقادير كرات الدجاج المشوية بالكريمة للرجيم

- الدجاج : 500 غراماً (مفروم)

- بقسماط : ربع كوب

- بقدونس : ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- البيض : 1 حبة

- بودرة الثوم : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- كريمة : 2 كوب (سائلة / لايت)

- الماسترد : ملعقة صغيرة

طريقة تحضير كرات الدجاج المشوية بالكريمة للرجيم اخلطي الدجاج المفروم مع البيضة والبقسماط جيداً.

تبلي المزيج بالملح والبهارات المشكلة وبودرة الثوم والبقدونس.

ضعي مزيج الدجاج في الثلاجة لمدة ساعة.

ازيلي الدجاج من الثلاجة واصنعي كرات متوسطة الحجم منه.

سخني الزيت في مقلاة على نار واسعة وحمري كرات الدجاج لمدة 3 دقائق حتى تصبح ذهبية.

ضعي كرات الدجاج في طبق الفرن.

اخلطي الكريمة مع الماسترد ووزعي المزيج فوق كرات الدجاج.

أدخلي الطبق للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة.

قدميه ساخناً إلى جانب الأرز أو النودلز حسب الرغبة. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير ستربس الدجاج بجوز الهند تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شاورما الدجاج

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