طريقة إعداد وتحضير كرات الدجاج بالصلصة لمقبلات شهية

القاهرة - لايف ستايل

مقادير كرات الدجاج بالصلصة لمقبلات شهية

- للصلصة : الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

الثوم : فص (مهروس ناعم)

الصويا صوص : ملعقة كبيرة

الكاتشاب : 2 ملعقة كبيرة

سكر : نصف ملعقة صغيرة

عصير الليمون : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة - الدجاج : 500 غراماً (مطحون)

- البيض : 1 حبة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة طريقة تحضير كرات الدجاج بالصلصة لمقبلات شهية 1. اخلطي الدجاج المطحون مع البيضة والملح والفلفل وبودرة الثوم جيداً حتى تتمازج المكونات. 2. اصنعي كرات صغيرة الحجم من خليط الدجاج وضعيها في صينية مبطنة بورق الزبدة وأدخليها للثلاجة لمدة ساعة. 3. سخني الزيت في مقلاة واسعة على النار وحمري كرات الدجاج لمدة 5 دقائق ثم ازيليها من المقلاة واتركيها جانباً. Advertisements 4. لتحضير الصلصة: سخني الزيت في قدر صغير على نار متوسطة وأضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقتين. 5. أضيفي الكاتشاب والصويا والسكر والفلفل الأسود وقلبي حتى يبدأ المزيج بالغليان. 6. أضيفي كرات الدجاج المحمرة وقلبي لمدة 5 دقائق حتى تتشرب النكهة. 7. ارفعي القدر عن النار وصبي عصير الليمون وضعي المزيج في طبق التقديم وقدميه ساخناً أو دافئاً. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير ستربس الدجاج بجوز الهند تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شاورما الدجاج

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