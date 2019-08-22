طريقة إعداد وتحضير كرات الدجاج على الطريقة الصينية دايت

القاهرة - لايف ستايل

مقادير كرات الدجاج على الطريقة الصينية دايت

- صدر الدجاج : 500 غراماً (مطحون)

- طحين : نصف كوب

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- البيض : 2 حبة

- حليب : نصف كوب (خالي الدسم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- البصل الأخضر : عود (مفروم ناعم)

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- الصويا صوص : ملعقة كبيرة طريقة تحضير كرات الدجاج على الطريقة الصينية دايت 1. اخلطي الدجاج مع البصل الأخضر والصويا صوص والزنجبيل جيداً حتى تتمازج المكونات. 2. شكلي كرات متوسطة الحجم وضعيها في صينية مبطنة بورق الزبدة. 3. اخلطي الطحين مع الملح والبيكنج باودر في وعاء. 4. اخلطي البيض مع الحليب في وعاء آخر. Advertisements 5. اغمسي كرات الدجاج بخليط الحليب والبيض ثم بخليط الطحين. 6. ضعي الكرات في صينية مدهونة بالقليل من الزيت وأدخليها الفرن على حرارة 190 درجة لمدة 20 دقيقة حتى تنضج وتتحمر. 7. قدميها إلى جانب الصلصة الحارة الحلوة الصينية والصويا صوص حسب الرغبة. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير ستربس الدجاج بجوز الهند تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شاورما الدجاج

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