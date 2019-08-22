رجيم الزبادي اليوناني.. طريقته ونصائح قبل تطبيقه

إذا كنت تبحثين عن طرق وحميات غذائية للتخلص من الوزن الزائد، ننصحك باتباع رجيم الزبادي اليوناني، المفيد للجسم والذي أثبت فاعليته في حرق دهون البطن والأرداف، والحصول على جسم مثالي، وإليك تفاصيل كاملة عن طريقة اتباع رجيم الزبادي اليوناني، ونصائح قبل تطبيقه.

نصائح قبل تطبيق رجيم الزبادي اليوناني



ممارسة الرياضة.

تناول وجبة الإفطار.

شرب كميات كبيرة من الماء.

الالتزام بنوعية الطعام.



طريقة تطبيق رجيم الزبادي اليوناني لإنقاص الوزن



اليوم الأول:



الإفطار:

علبة زبادي وملعقتان من الحبوب الكاملة، مثل الفول، وكوب من الشاي أو القهوة من دون سكر.

الغداء:

علبة زبادي وخس، ثمرة واحدة من الخيار.

العشاء:

طبق من شوربة الخضار، علبة زبادي.



اليوم الثاني:



الإفطار:

علبة زبادي، 3 ملاعق من الحبوب الكاملة، وكوب من الشاي أو القهوة بدون سكر.

الغداء:

علبة تونة بدون زيت، طبق سلطة خضراء، 2 حبة طماطم.

العشاء: علبة زبادي + 2 حبة فاكهة.



اليوم الثالث:



الإفطار:

علبة زبادي، ملعقتان من الفول، كوب من الشاي أو القهوة بدون سكر.

الغداء:

4 ملاعق خضار مسلوق أو مطهو على بخار الماء.

العشاء: طبق من سلطة الفواكه، علبة زبادي يوناني.

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أسباب تراكم الدهون في الجسم:



تناول الحلويات



تناول الحلويات يسبب زيادة مفرطة في الوزن، لأنها غنية بالسعرات الحرارية؛ خاصة إذا كانت تحتوي على الجبن أو المكسرات والقشطة.



قلة تناول الماء



عدم تناول الماء بالمعدل الطبيعي الذي يحتاجه الجسم، والذي يصل إلى عشرة أكواب في اليوم، يؤدي إلى السمنة؛ إضافة إلى أن تناول الماء يعمل على التخلص من السموم والفضلات المتكدسة في الجسم.



تناول أطعمة غير صحية



كثير منا يتناول أو يتبع أنظمة غذائية غير صحية، مليئة بالدهون والسعرات الحرارية، وهذا يسبب تراكم الدهون في منطقة الفخذين.



قلة المجهود البدني



قلة المجهود وعدم ممارسة الرياضة، تؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة الفخذين، لذا احرصي على ممارسة الرياضة، وخاصة فترة النهار.



تناول المشروبات الغازية



تناول المشروبات الغازية، يعد من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى زيادة في الوزن، لذا يجب الابتعاد عن تناولها، ويمكنك استبدال بها العصائر الطازجة.

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