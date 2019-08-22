رجل بريطاني يحصل على آخر أمنية على فراش المرض بلقاء زوجته

حصل رجل بريطاني يعاني من مرض عضال على أمنيته الأخيرة بلقاء زوجته التي عاش معها أكثر من 60 عاماً قبل أن يفرقهما المرض.

وأمسك ديريك (84 عاماً) وإيروين أوليفر (85 عاماً) بأيدي بعضهما البعض، عندما التقيا للمرة الأولى منذ 6 أشهر، بعد أن أجبرهما المرض أن يعيشها بعيداً عن بعضهما البعض.

وتم نقل السيدة إيروين إلى دار رعاية بعد إصابتها بالخرف، وكان ديريك يقيم في منزله في بينتر بجنوب ويلز، ويزورها يومياً أثناء معركته مع السرطان.

وخلال تلك الأشهر الستة ظل الزوجان يسألان أفراد الأسرة ومقدمي الرعاية متى سيكونان قادرين على رؤية بعضهما البعض مرة أخرى، على الرغم من أنهما على بعد 10 دقائق من بعضهما البعض، وفقاً لصحيفة ميرور البريطانية.

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وبفضل إبنهما ديفيد (56 عاماً) ومؤسسة خيرية، تمكن ديريك أخيراً من القيام برحلة إلى دار الرعاية للقاء زوجته فيما يعتقد أنها المرة الأخيرة.

وسرعان ما انتشر مقطع فيديو لهذا اللقاء العاطفي على مواقع التواصل الاجتماعي، واثار الزوجان تعاطف الكثير من مستخدمي هذه المواقع، وطالبوا أن يظل الزوجان إلى جانب بعضهما في أيامهما الأخيرة.

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