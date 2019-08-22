نيليز ساتز أوّل امرأة تقود طائرة الشبح المقاتلة "إف- 35 بي" من مشاة البحرية الأميركية

أصبحت أنيليز ساتز أوّل امرأة من مشاة البحرية الأميركية تقود الطائرة المقاتلة "إف- 35 بي".

وأعلن سلاح البحرية في بيان صحفي وفقاً لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، أن ساتز "29 عاماً" من مدينة بويسي بولاية إيداهو الأميركية، اجتازت الدورة الأساسية للمقاتلة "إف- 35 بي"، مشيرًا إلى أنها تدربت لمدة 4 سنوات قبل أن تصل إلى مدينة بيافورت في كارولينا الجنوبية في تموز/يوليو الماضي، وقامت بأوّل رحلة في طائرة الشبح لايتننج الثانية "إف- 35 بي" التي تقوم بالهبوط والإقلاع بشكل عمودي سريع، في تشرين الأوّل/أكتوبر 2018.

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وأضاف البيان أن ساتز، التي لديها أكثر من 300 ساعة طيران، ستنضم الآن إلى وحدة تُسمى سرب مشاة البحرية المقاتلة 121، الذي يُعرف باسم "الفرسان الخضر" في إيواكوني باليابان.

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وقبل أن تنضم ساتز إلى مشاة البحرية، كانت تعمل قائدة في الطيران التجاري تقود المروحيات "الهليكوبتر"، وقالت ساتز: "في كل مدارس التدريب الخاصة بي، بذلت قصارى جهدي، وأعتقد حقاً أن التحضير والعمل بجد هما مفتاحان رئيسيان للنجاح".

وأضافت: "أشعر بامتنان شديد لكل المدربين والمشرفين وغيرهم ممن لا حصر لهم الذين منحوني من خبرتهم ووقتهم أثناء دراستي للدورة".

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