الفلبين ترفض تسجيل أول لقاح لحمى الضنك بالعالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفضت وزارة الصحة الفلبينية التماسا لإعادة تسجيل أول لقاح لحمى الضنك حول العالم؛ حيث أدى تفشي المرض الذي ينقله البعوض إلى وفاة أكثر من 800 شخص.

وكانت وزارة الصحة قد أيدت قرار "هيئة الغذاء والدواء" في فبراير/شباط الماضي، بإلغاء تسجيل لقاح "دنجفاكسيا" الذي تقوم شركة "سانوفي باستور" بتصنيعه، مشيرة إلى عدم تقديم شركة الأدوية الفرنسية خططا لإدارة المخاطر التي قد تنتج عن استخدامه مثل الأعراض الجانبية.

وقال وزير الصحة الفلبيني، فرانسيسكو دوكو، في بيان له، إن "فعالية (دنجفاكسيا) نفسها لا تعد مشكلة، حيث يتعلق القرار بتجاهل (سانوفي) الكامل للوائح هيئة الأغذية والعقاقير، والتي تم وضعها على وجه التحديد بموجب القانون، لضمان السلامة".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، في وقت سابق، انتشار وباء حمى الضنك في البلاد، في ظل زيادة عدد حالات الإصابة بالمرض.

وأظهرت البيانات وفاة 807 أشخاص على الأقل بسبب الإصابة بالمرض في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى أغسطس/آب مقابل 497 حالة وفاة في الفترة نفسها من العام الماضي.