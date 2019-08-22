40 عملية قلب مفتوح و3 آلاف غسيل كلوي لضيوف الرحمن

كشفت وزارة الصحة السعودية عن الخدمات التخصصية النوعية التي قدمتها مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج 2019.

وأوضحت الوزارة أن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات العلاجية في المستشفيات والمراكز الصحية بلغ 649690 حاجا وحاجة، حيث أجريت 40 عملية قلب مفتوح و1140 قسطرة قلبية، فيما أجريت 3328 عملية غسيل كلوي و151 عملية مناظير، بينما دخل 6034 حاجا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل 14 حالة ولادة، وجميع هذه الخدمات قدمت مجانا وبدون مقابل.

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وتمت تهيئة 25 مستشفى في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، بسعة إجمالية تبلغ 5000 سرير، و142 مركزا للرعاية الأولية، إضافة إلى أكثر من 140 عيادة متنقلة، تتواجد في أماكن تجمع الحجاج، في مراكز طوارئ جسر الجمرات، والمواقع الطبية في قطار المشاعر.

وأطلقت وزارة الصحة لأول مرة تقنية "الروبوت" الآلي للاستشارات الطبية التي تتيح لأي مستشفى في مشعر منى الوصول إلى الاستشاريين في تخصصات دقيقة عن بُعد، كما وفرت أجهزة الترجمة الآلية لـ120 لغة في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، إضافة إلى الترجمة المباشرة عن طريق مركز الاتصال 937.

وتم تطبيق نظام الملف الطبي الإلكتروني في 55 مركز رعاية صحية أولية وجميع مستشفيات المشاعر المقدسة.

كما شاركت الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في مبادرة طريق مكة الذي كان فيه تنفيذ الإجراءات الوقائية في بلد الحاج قبل قدومه إلى المملكة، وأحدثت هذه المبادرة نقلة نوعية في الالتزام بالاشتراطات الصحية، حيث بلغت التغطية بلقاحي الحمى الشوكية والإنفلونزا للحجاج القادمين عن طريق هذه المبادرة نسبة 100 لأول مرة.