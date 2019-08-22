كيف تؤثر مشاهدة التلفزيون لأكثر من ساعتين على الطفل؟

القاهرة - لايف ستايل
تقول دراسة جديدة أجريت مؤخراً في مركز أبحاث الحياة النشطة في مدينة أوتاوا الكندية، إن سلوك الأطفال يتأثر بشكل كبير بالفترة الزمنية التي يقضونها أمام شاشات التلفزيون والهاتف.
وقام فريق البحث بتحليل سلوكيات ما يقرب من 5000 طفل، آخذين بالاعتبار عدد الساعات التي يقضونها أمام أنواع الشاشات المختلفة ابتداء من شاشات الهاتف الذكي وانتهاء بشاشات التلفزيون.
وأظهرت النتائج بأن السلوك الاندفاعي للطفل يتأثر بشكل سلبي كلما ازداد عدد الساعات التي يقضيها أمام الشاشة، مما قد يؤدي إلى العديد من مشاكل الصحة العقلية مثل الإدمان والاكتئاب، والاضطراب في عادات الطعام.
وخلص الباحثون أيضاً إلى أن حصول الطفل على 9- 11 ساعة من النوم كل ليلة، وممارسة تمارين معتدلة لـ 60 دقيقة على الأقل، وعدم قضاء أكثر من ساعتين أمام الشاشة يساهم في تحسين صحتهم العقلية واتخاذ قرارات سليمة، بحسب ما ورد في صحيفة "تايمز أوف إنديا".
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