5 استخدامات مفيدة لمكعبات الثلج في مجال التجميل

بالإضافة إلى استخدامها في تبريد المشروبات في فصل الصيف، تتميز مكعبات الثلج بامتلاكها للعديد من الفوائد الصحية والتجميلية على حد سواء.

وقد أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين قائمة مؤلفة من خمس فوائد لمكعبات الثلج في مجال التجميل، على النحو التالي:

1- معالجة انتفاخ العينين

يمكن لمكعبات الثلج أن تعالج الانتفاخات التي تنشأ تحت العينين. ضعي مكعب الثلج في المنطقة المطلوبة واضغطي عليه بلطف لمدة 10- 15 دقيقة وستحصلين على نتيجة مدهشة.

2- تقليص حجم البثور

تساعد مكعبات الثلج على تقليص حجم البثور والالتهابات الجلدية عبر تقييد الأوعية الدموية فيها. ضعي مكعب ثلج على مكان البثور لمدة 10 دقائق ومن ثم اشطفيه بالماء.

3- الحصول على بشرة نضرة

يساعد فرك الوجه بمكعبات الثلج في تحسين الدورة الدموية في البشرة، ويؤدي إلى توهجها. ضعي بعض مكعبات الثلج في قطعة قماش قطنية ودلكي بشرة وجهك بها لبضع دقائق.

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4- التقليل من احمرار البشرة

قد تؤدي بعض الالتهابات إلى احمرار البشرة، لذا حاولي تدليك المناطق المصابة من بشرتك بمكعبات الثلج لعدة دقائق للتقليل من احمرار البشرة المفرط.

5- تهدئة حروق الشمس

تعد مكعبات الثلج إحدى أفضل الطرق لتهدئة حروق الشمس. ضعي بعض مكعبات الثلج على المنطقة المصابة لعدة دقائق، وكرري العملية من 3 إلى 5 مرات يومياً وستخف حدة الحروق في بشرتك.

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