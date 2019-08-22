شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مميزات عملية تكميم المعدة في إنقاص الوزن.. من الدكتور أحمد السبكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عملية تكميم المعدة تعتبر من اقوى جراحات السمنة والتي تناسب معظم المرضى خاصة من لا يعشق تناول الحلوى، ولعملية تكميم المعدة العديد من المميزات في إنقاص الوزن بأمان وبدون مضاعفات.

استشاري جراحة السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة، أوضح من خلال التقرير التالي مميزات عملية تكميم المعدة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي في حديثه لـ ”الخليج 365” إن عملية تكميم المعدة تعتبر من افضل العمليات التي اثبتت كفاءة في العشر سنوات الاخيرة، لأنها عملية بسيطة يتم اجراءها بالمنظار و ليس لها اي مضاعفات او مخاوف من الممكن ان تتسبب في اي قلق، فقط تحتاج الي مهارة جراح وخبرته وطريقته في اجراء العملية.



4 مميزات لعملية تكميم المعدة

* اهمية خبرة الجراح في اجراء تكميم المعدة:

وأشار إلي إنه على الرغم من انها لها مسمى واحد وهو تكميم المعدة الا انه ليس كل الجراحين يقومون بإجراءاها بنفس الطريقة، لافتاً إن طريقة اجراء العملية يتوقف عليها مقدار نزول وزن المريض ومقدار تناوله للطعام، ويتوقف عليها ايضا مقدار تناوله للفيتامينات أو عدم تناولها على الإطلاق، والطريقة الصحيحة لإجراء العملية تمنح المريض جميع مميزاتها بدون مضاعفات .

واستطرد الدكتور السبكي حديثه عن مميزات عملية تكميم المعدة مؤكداً ان الادوات المستخدمة ايضا في اجراء تلك العملية لها أنواع مختلفة فهناك ادوات أصلية أمريكية الصنع تضمن نتيجة 100%، بدون مضاعفات وبدون تسريب وبدون نزيف وبدون ضيق في جزء في المعدة، وهناك ادوات غير جيدة وليست اصلية، وهناك ايضا ادوات اصلية ولكن يعاد استخدمها اكثر من مرة، والتي تتسبب في نقل العدوى ولا تعمل بشكل جيد وتتسبب في مشاكل كثيرة .



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*معلومات عن اجراء عملية تكميم المعدة:

أفاد الدكتور أحمد السبكي إن العملية مدتها 30 دقيقة فقط تحتاج يوم ونصف في المستشفى ويوم راحة وبعدها يزاول المريض عمله ولا يحتاج لراحة تماما، وسيحتاج شهر من النظام التدريجي في الطعام يبدأ بسوائل ويليها المسلوق وبعد ذلك يتناول ما يحلو له من طعام، ولا يوجد احساس بالألم لانه يتم التعامل مع جهاز PCA، والذي يسكن الالم عن طريق تحكم المريض بنفسه في الجرعات وبالتالي يتم التحكم في الالم، العملية آمنه وسهلة بدون مضاعفات بشرط اختيار الجراح وتطبيق المعايير السليمة.

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