الارشيف / صحة ورشاقة

ارتفاع في أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع في أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل

ذكرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، أنه تم تسجيل 153 حالة لأمراض شديدة في الرئة مرتبطة بالسجائر الإلكترونية، في مناطق متفرقة من البلاد خلال الشهرين الماضيين.


ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بين تلك الإصابات التي وقعت بين مراهقين وشباب في 16 ولاية.

Advertisements


وأفادت المراكز الأمريكية بأنها لم تحدد سبب الأمراض، إلا أن جميع الحالات المسجلة تشمل استخدام السجائر الإلكترونية.
كما لم يحدد الباحثون كذلك منتجاً أو مركباً يربط بين جميع الحالات.


وقالت مراكز السيطرة على الأمراض إن السلطات تختبر عينات من المرضى ومنتجات السجائر الإلكترونية.


وكانت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية حذرت من مشكلة أمان محتملة تتعلق باستخدام السجائر الإلكترونية بعد تلقي تقارير عن إصابة أشخاص يستخدمونها بنوبات مرضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع في أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا