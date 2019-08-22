سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 22 أغسطس 2019

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري بنحو قرشين في بداية تعاملات اليوم الخميس، وسجل 16.54 جنيه للشراء مقابل 16.64 جنيه للبيع في البنوك وشركات الصرافة المصرية.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنك مصر. وهو أقل سعر للدولار حتى الساعات الأولى من تعاملات اليوم.

وعرض بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار مرتفعا بنحو 3 قروش ليسجل 16.56 جنيه للشراء و16.65 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي مصر، أكبر بنك خاص مصري، 16.5 جنيه للشراء مقابل 16.6 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك البركة وبيريوس وقناة السويس والمصرف المتحد وعودة والشركة المصرفية العربية.

وتفاوت سعر الدولار في باقي البنوك؛ إذ بلغ في بنكي التعمير والإسكان والأهلي اليوناني 16.53 جنيه للشراء مقابل 16.63 جنيه للبيع. فيما بلغ في بنكي كريدي أجريكول وبلوم 16.54 جنيه للشراء مقابل 16.64 جنيه للبيع.

ونوهت مذكرة بحثية صدرت، الثلاثاء، عن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن حول مدى خطورة ارتفاع الدين الخارجي لمصر، بأن الارتفاع الأخير في قيمة الجنيه أمام الدولار "جعل العملة ذات قيمة عادلة نسبيا"، ورغم ذلك لا تزال قيمة الجنيه أقل بنسبة 15% من قيمتها العادلة قبل تعويم العملة في نوفمبر 2016.

وارتفع الجنيه المصري نحو 7% مقابل الدولار منذ بداية العام.

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وزاد صافي احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 44.91 مليار دولار نهاية يوليو/تموز الماضي، مقارنة بـ44.35 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران السابق له.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية ووفق أسعار البنك الأهلي المصري، فقد هبط سعر شراء اليورو بواقع قرشين عن سعر أمس ليسجل عند 18.30 جنيه والبيع 18.43 جنيه، وهبط سعر الإسترليني 5 قروش مسجلا 20.01 جنيه للشراء والبيع 20.17 جنيه.

وبالنسبة للعملات العربية، فقد استقر سعر الريال السعودي عند 4.40 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع، كما استقر الدرهم الإماراتي عند 4.49 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع، وهبط سعر الدينار الكويتي قرشا واحدا ليبلغ للشراء 54.29 جنيه مقابل 54.67 جنيه للبيع.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعا لمناقشة تحريك أسعار الفائدة.

وبعد خفض مفاجئ بمقدار 100 نقطة أساس في فبراير/شباط الماضي، أبقى المركزي المصري سعر الفائدة مستقرا في اجتماعاته الثلاثة السابقة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن من المرجح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس على الأقل في اجتماعه اليوم، بعدما جاءت أرقام التضخم في يوليو/تموز الماضي دون التوقعات بكثير.

وفي يوليو/تموز الماضي، نزل التضخم في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 8.7% من 9.4% في يونيو/حزيران في مفاجأة للمحللين الذين توقعوا أن ترتفع الضغوط التضخمية في أعقاب جولة جديدة من خفض الدعم دفعت أسعار الوقود للارتفاع بين 16 و30%.

وقال برايان بلاموندون مدير الاقتصادات العالمية لدى آي.إتش.إس ماركت الذي يركز على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "قد يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بالنظر إلى اتجاه التضخم المتوسط والتيسير النقدي عالميا، ولكن نتوقع أن ينتظر صدور مجموعة جديدة من بيانات التضخم لضمان استقرار الأسعار عقب خفض الدعم".

وخفض دعم الوقود، الذي يثقل كاهل الميزانية منذ عقود، جزءا رئيسيا من حزمة إصلاحات مرتبطة باتفاق قرض لمدة 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار أُبرم مع صندوق النقد الدولي في 2016.