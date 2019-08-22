اضطراب عصبي غامض يصيب حيوانات في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحقق السلطات الأمريكية في اضطراب عصبي غامض يصيب حيوانات الفهد والوشق البرية، ويمنعها من التنقّل بشكل طبيعي.

وقالت الوكالة المعنية بالصيد والثروة الحيوانية البرية في فلوريدا إن "كلّ الحيوانات المصابة تسير بشكل غير طبيعي أو تعاني من مشاكل في القوائم الخلفية".

وسجّلت كاميرات المراقبة صورا لهذه السنوريات بدرجات مختلفة من المرض، الذي لا تزال أسبابه مجهولة.

Advertisements

ومن الفرضيات المطروحة لتفسير هذا الاضطراب، أمراض معدية أو نقص غذائي أو التعرّض لمواد سامة.

وما زال العلماء يسعون إلى تحديد نطاق هذه المشكلة، علما بأن عدد الحيوانات التي بانت عليها هكذا أعراض منخفض نسبيا.

وقال جيل ماكراي، مدير معهد الأبحاث في الوكالة المعنية بالصيد والثروة الحيوانية في فلوريدا: "استبعدنا أمراضا كثيرة"، مشيرا إلى أن خدماته تتعاون مع الأجهزة الفيدرالية وخبراء كثيرين من حول العالم لتبيان حقيقة الأمر.