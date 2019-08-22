السجائر الإلكترونية تصيب 153 أمريكيا بأمراض الرئة في شهرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت 153 حالة لأمراض شديدة في الرئة مرتبطة بالسجائر الإلكترونية، في مناطق متفرقة من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهرين الماضيين.

ووفقا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية، لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بين تلك الإصابات التي وقعت بين مراهقين وشباب في 16 ولاية.

وذكرت المراكز أنها لم تحدد سبب الأمراض، إلا أن جميع الحالات المسجلة تشمل استخدام السجائر الإلكترونية، كما لم يحدد الباحثون كذلك منتجا أو مركبا يربط بين جميع الحالات، وقالت إن السلطات تختبر عينات من المرضى ومنتجات السجائر الإلكترونية.

وكانت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية قد حذرت من مشكلة أمان محتملة تتعلق باستخدام السجائر الإلكترونية بعد تلقي تقارير عن إصابة أشخاص يستخدمونها بنوبات مرضية.