شكرا لقرائتكم تفشي الإيبولا يمتد إلى مقاطعة ثالثة في شرقي الكونغو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - امتد تفشي فيروس إيبولا في الكونغو إلى مقاطعة جديدة، مع تأكيد حالتين، بينهما حالة وفاة، في كيفو الجنوبية، وفقا لوزارة الصحة الحكومية.

ثبتت إصابة مريضين جديدين في منطقة موينغا بكيفو الجنوبية، والتي تضاف إلى مقاطعتي كيفو الشمالية وإيتوري حيث توجد حالات مؤكدة للمرض، وفقاً لوزارة الصحة.

وقال الدكتور جان جاك مويمبي مدير المعهد الوطني للأبحاث الطبية الحيوية في الكونغو في بيان صدر اليوم الجمعة إن الحالتين الجديدتين هما "امرأة تبلغ من العمر 24 عاما وطفلها البالغ من العمر 7 أشهر".

كانت الأم وطفلها قد زارا بيني في مقاطعة كيفو الشمالية، وهي مركز تفشي المرض. عادا إلى مقاطعة كيفو الجنوبية حيث مرضا بالإيبولا. توفيت الأم يوم الخميس وتم علاج طفلها من قبل فريق الاستجابة، حسبما جاء في بيان مويمبي.

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أسفر تفشي الإيبولا في شرقي الكونغو عن وقوع 1808 حالة وفاة من أصل 2765 حالة مؤكدة، وفقا للتقرير الجديد.

يعد تفشي المرض الحالي، الذي بدأ في الأول من أغسطس/آب من السنة الماضية، ثاني أكبر تفش في التاريخ.

يوضح انتشار الحالات المؤكدة إلى مقاطعة ثالثة أن العاملين في مجال الصحة كافحوا لاحتواء تفشي المرض، على الرغم من استخدام لقاح.

كثير من الناس في شرقي الكونغو لا يثقون بالأطباء والمسعفين الآخرين.